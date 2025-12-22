השאלה הבוערת מי ימנה את חברי ועדת החקירה למלחמה מקבלת תפנית מעניינת במדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי. הנתונים שנאספו בחודש דצמבר חושפים כי האפשרות המסורתית, לפיה נשיא בית המשפט העליון הוא הסמכות הבלעדית למינוי, סופגת מכה משמעותית מבחינת אמון הציבור.
רק 21% מהישראלים תומכים באפשרות שהוועדה תמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. מדובר בנתון נמוך במיוחד בהתחשב בכך שזהו המסלול החוקי המקובל בוועדות חקירה ממלכתיות. במקום זאת, הציבור נוטה לאפשרויות שמייצרות איזון: 28% תומכים במודל של חלוקה פוליטית מאוזנת בין הקואליציה לאופוזיציה, ו-27% מעדיפים מינוי משותף של השופט עמית יחד עם השופט השמרני נעם סולברג.
הפערים בין הקבוצות האידאולוגיות בישראל מסבירים את חוסר האמון במינוי בלעדי של מערכת המשפט. בעוד שבשמאל ובשמאל-מרכז נרשמת תמיכה גורפת של למעלה מ-90% במינוי של בית המשפט העליון (עמית לבדו או בשילוב סולברג), הרי שבימין ובימין-מרכז התמונה הפוכה לחלוטין.
בימין-מרכז 37% תומכים במודל המאוזן של קואליציה ואופוזיציה, ובימין הנתון הזה מזנק ל-55%. הימין הוא גם הקבוצה היחידה שמביעה אמון בנבחרי הציבור כגורם ממנה, כאשר 12% תומכים במינוי על ידי הממשלה ו-15% על ידי הכנסת. המשמעות היא שהקבוצה הגדולה ביותר בציבור הישראלי מעדיפה באופן מובהק שהמינוי יתבצע ללא מעורבות בלעדית של השופט עמית.
גם בחלוקה למגזרים, השופט עמית לא זוכה לעדנה. בקרב היהודים ישנה עדיפות ברורה למודל החלוקה הפוליטית (34%). בקרב הציבור הערבי, אמנם שליש (32%) מעדיפים שהמינוי יהיה בידי עמית, אך גם שם קיימת תמיכה לא מבוטלת בשילובו של השופט סולברג או במנגנונים פרלמנטריים.
שירי מנתניה
שירי מנתניה
95% מהמשפחות השכולות של ה 7 באוקטובר דורשות ועדת חקירה ממלכתית ולא ממשלתית.22:47 22.12.2025
אפי
אפי
1. ומי בדיוק אמר לך את זה? 2. ועדת חקירה שממונה ע"י הכנסת, שווה בשווה בין הקואליציה והאופוזיציה, איננה ועדת חקירה ממשלתית!00:00 23.12.2025
שטיפת מוח
בתגובה ל: שירי מנתניה
שטיפת מוח
בתגובה ל: שירי מנתניה
לא נכון! הם לא 90% . יש לפחות 200 משפחות שכולות שמתנגדות לועדה שאת חבריה ימנה עבריין הבניה06:18 23.12.2025
אזרחית
אזרחית
הים לא טיפש! והוא רואה שהמלך המושחת הוא ערום! ושופטי בג״צ כבר מזמן אינם גוף ניטרלי, אלא פוליטיקאים של השמאל בגלימות!06:16 23.12.2025
אוריאל
האיש המטורף הזה המסכן את ישראל בכך שחטף את המדינה ועושה בחוק כרצונו חייב ללכת או אם לא ילך מרצונו יתכן שיהיה צורך להוליך אותו אחרת עלולה להתפתח כאן מלחמת...
אוריאל
האיש המטורף הזה המסכן את ישראל בכך שחטף את המדינה ועושה בחוק כרצונו חייב ללכת או אם לא ילך מרצונו יתכן שיהיה צורך להוליך אותו אחרת עלולה להתפתח כאן מלחמת אחים שהוא לחבריו עלולים להיות בין היתר קורבנות של המלחמה הזאת. קיים גם פתרון אחר אשר מבטל את בג"צ ומעביר את הסמכויות לבית משפט גבוה לנושאים מנהליים שאינו כפוף לבית המשפט העליון. במקביל יש לפתוח את החוק העסקת שופטים ולאפשר בין היתר פיטורי שופט אשר קיבל החלטות שאינן נשענות על חוקי המדינה או עבר עברות שלא מאפשרות לו להיות שופט בלי קשר לגילו של השופט 05:33 23.12.2025
מיכה
מיכה
הכל קשקושים . ממשלת ישראל היא המוסמכת והמחליטה , על פי החוק , להקים כל וועדה שנראה לה .08:07 23.12.2025
