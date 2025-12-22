הנסיך הסעודי, וראש זרועות המודיעין לשעבר של המדינה, טורקי אל פייסל, הודיע בתקיפות כי אין כוונה בהנהגה הסעודית לקדם נורמליזציה עם ישראל, וכי על ישראל "ללמוד להתנהג כמו מדינה נורמלית".
בראיון הסביר הנסיך והבכיר הביטחוני לשעבר בממלכה: "ריאד לא שוקלת אפשרות של נורמליזציה עם ישראל, קשרים יהיו אפשריים רק במידה וישראל תלמד לנהוג כמו מדינה נורמלית".
בנוסף הסביר הנסיך כי הממלכה תדרוש מישראל: "נתיב אמין לעבר מדינה פלסטינית" לפני שתהיה כל התקדמות ביחסים בין הצדדים.
דבריו של הבכיר הסעודי לשעבר, תואמים את הקו שמציגה סעודיה מאז פתיחת המלחמה בין ישראל לחמאס, לאחר טבח השביעי באוקטובר. ובמידה והם אכן מייצגים את עמדת יורש העצר וסביבתו הקרובה, נראה כי נורמליזציה לא צפויה בטווח הזמן הנראה לעין.
נאור
זיבולים ! הוא לא אוהב את הערב רב הזה מעזה , משחקים פוליטים !23:05 22.12.2025
