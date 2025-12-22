איש התקשורת גיא לרר, מתייחס לחשיפה של אבישי גרינצייג בערוץ i24NEWS על פרשת קטאר גייט, ואומר כי אינו מבין איך אין אף אחד בימין שיוצא נגד זה.
לרר כתב: "המחנה הליברלי מצליף בעצמו עד בלי דעת. ראש המפלגה הזה רכיכה. העיתונאי הזה קרנף. הנשיא משת"פ מושחת. מנהיגי העבודה לדורותיהם נגזרו לחתיכות בידי אנשיהם באופן מסורתי. יש שיגידו שזו הבעיה של המחנה. באמת שלא נכנס לזה".
לרר המשיך וכתב: "אבל רציני, אני בהלם מהימין ומאנשים רבים שם שאני מכבד. בוגדים מטונפים משרתים את האוייב תמורת בצע כסף מתוך המנגנון השלטוני ואין אפילו מילה?".
תגידו, 'אני עדיין תומך בנתניהו, אבל חושב שצריך חשבון נפש עמוק'. תגידו, 'השמאל היה מביא אותנו לאבדון אבל גם אנחנו לא משהו'. תגידו. משהו".
דימיטרי אוליאנובסקי
גיא לרר-------משקלך הסגולי אצל האנשים הרציניים-------------זירו=====מי מתיחס להבלים שלך19:37 22.12.2025
זיו כהן
מה הקשר לימין? 2 משרדי פרסום חיצוניים קיבלו כסף לקדם את קטאר בישראל -לגיטימי וחוקי. הם דחפו לתקשורת מסרים שקטאר טובה לתיווך בין החמאס לישראל והתקשורת השמאל בעיקר פירסמה -מה...
מה הקשר לימין? 2 משרדי פרסום חיצוניים קיבלו כסף לקדם את קטאר בישראל -לגיטימי וחוקי. הם דחפו לתקשורת מסרים שקטאר טובה לתיווך בין החמאס לישראל והתקשורת השמאל בעיקר פירסמה -מה הבעיה? הם רק השתמשו בשיחות עם אוריל, שהוא היחידי שעובד בלשכת ראד הממשלה, כדי לומר במסר,שלהם לתקשורת שזה אחרי שיחה עם "גורם בלשכת ראש הממשלה. זה כל החארטה פרשה. פשוט פחהמשך 22:50 22.12.2025
