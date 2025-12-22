איש התקשורת גיא לרר , מתייחס לחשיפה של אבישי גרינצייג בערוץ i24NEWS על פרשת קטאר גייט, ואומר כי אינו מבין איך אין אף אחד בימין שיוצא נגד זה.

לרר כתב: "המחנה הליברלי מצליף בעצמו עד בלי דעת. ראש המפלגה הזה רכיכה. העיתונאי הזה קרנף. הנשיא משת"פ מושחת. מנהיגי העבודה לדורותיהם נגזרו לחתיכות בידי אנשיהם באופן מסורתי. יש שיגידו שזו הבעיה של המחנה. באמת שלא נכנס לזה".

לרר המשיך וכתב: "אבל רציני, אני בהלם מהימין ומאנשים רבים שם שאני מכבד. בוגדים מטונפים משרתים את האוייב תמורת בצע כסף מתוך המנגנון השלטוני ואין אפילו מילה?".