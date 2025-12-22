האלוף במיל' יפתח רון טל, טוען שלאזינקוט יש חלק בצמצום כמות הטנקים שיש לצה"ל, שכן בהיותו רמטכ"ל הוא השלים עם המצב הקיים ולא פעל נגד ההחלטה

האלוף במיל' יפתח רון טל, התייחס הערב לדבריו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, לפיהם לא הוא היה זה שהוריד את כמות הטנקים בצה"ל וכי זה לא נעשה במשמרת שלו.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר רון טל: "שמעתי שגדי אייזנקוט כתב שלא הוא הוריד את כמות הטנקים בצה"ל. אני אתן לכם את העובדות. בתחילת שנות ה-2000, כשאני הייתי מפקד זרוע היבשה בצה"ל היו לנו כ-2900 טנקים. למלחמה האחרונה בעזה צה"ל נכנס כשיש לו כאלף טנקים. זאת אומרת שירדו מסד"כ צה"ל 60% מהפלטפורמות העיקריות ביבשה".

רון טל ציין כי "זה התחיל כבוגי רמטכ"ל וחלוץ סגן הרמטכ"ל, חלוץ טרום החלפתו כרמטכ"ל מביא לצה"ל את התפיסה המעוותת והכ"כ מטופשת מבחינה צבאית – שניתן להכריע מלחמות מהאוויר. שם זה התחיל ומבחינתי כל רמטכ"ל מאז שלא הפך את האסטרטגיה הזאת – שותף לכך".

"איזנקוט יכול היה להוסיף טנקים, אבל הוא השלים עם הירידה. אז זה בכלל לא משנה מי נתן את ההוראה, הוא היה בראש הצבא בשנים הללו ואי אפשר להתחבא מאחורי 'אני לא נתתי את ההוראה'", חתם רון טל.

ממפלגת ישר! עם איזנקוט נמסר: "מפליא איך מי שהיה מפקד זרוע היבשה, האחראי ישירות על בניין הכוח ביבשה, בין השנים 2001-2006 כשסגרו בצה״ל 2 מפקדות גיס, 3 אוגדות ו-9 חטיבות טנקים, מעיז להטיף על אחריות לרמטכ״ל איזנקוט שבמהלך כהונתו, לא רק שלא הורד טנק אחד אלא שהוכנסו לשימוש ביבשה מעל 100 נמרים, עשרות טנקי מרכבה 4, מחלקת האיתנים הראשונה הפכה מבצעית והושקעו משאבים רבים בפלטפורמות עיקריות נוספות במקביל להשקעה בהתעצמות חילות האויר והים. העובדה שפוזיציה פוליטית ורצון להתחנף לפרשנים בערוץ 14 ובגלי ישראל השכיחה ממנו את ההיסטוריה, מעוררת השתאות ואפילו דאגה".