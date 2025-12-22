נתניהו מציג ועדת חקירה מיוחדת לאירועי השביעי באוקטובר, שוויונית בין קואליציה לאופוזיציה, בלתי תלויה ובעלת סמכויות מלאות, וטוען כי זה המודל היחיד שיזכה לאמון ציבורי רחב ויברר את האמת.

לאחר שכינס היום את הוועדה המיוחדת לקביעת מנדט ועדת החקירה לשביעי באוקטובר, פרסם ראש הממשלה נתניהו הצהרה מיוחדת, בה הציג את מה שהוא מתאר כ"ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת". על פי נתניהו, הוועדה תוקדם בשיווין מלא בין אופוזיציה וקואליציה, וכי היא "הדרך הנכונה לברר את האמת".

לדבריו, ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק להקמת הוועדה, שתהיה בלתי תלויה ובעלת סמכויות מלאות, בהתאם לחוק ועדות החקירה. נתניהו הדגיש כי בניגוד לטענות שנשמעו, פוליטיקאים לא יהיו חברים בוועדה, והרכבה ייקבע באופן שוויוני, מחצית מהחברים ייבחרו על ידי הקואליציה ומחצית על ידי האופוזיציה.

נתניהו הדגיש כי בניגוד לטענות שנשמעו, פוליטיקאים לא יהיו חברים בוועדה:

״הרכב החברים בוועדה ייקבע באופן שוויוני. חצי על ידי הקואליציה וחצי על ידי האופוזיציה״.

עוד ציין כי הוועדה תורכב ממומחים בתחומי הביטחון, האקדמיה והמשפט, וכן מהורים שכולים שישמשו כמשקיפים.

ראש הממשלה הסביר כי הממשלה יכלה לבחור בדרך אחרת, אך נמנעה מכך במכוון:

״הממשלה יכולה הייתה להקים ועדת בדיקה ממשלתית בהרכב שיקבע כולו על ידי הממשלה, אבל האמנתי שוועדה כזו הייתה זוכה לאמון של רק חלק מהציבור״.

בהתייחס להצעת האופוזיציה להקים ועדה בהרכב שייקבע בידי נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, אינה זוכה גם היא לאמון הציבור: ״ועדת חקירה שההרכב שלה היה נקבע בלעדית על ידי השופט יצחק עמית הייתה מקבלת רק חלק קטן מהציבור שמאמין בה״.

נתניהו השווה את המהלך למודל האמריקאי לאחר פיגועי מגדלי התאומים:

״לאחר האסון הגדול בתולדות אמריקה, הוקמה ועדת חקירה מיוחדת ושוויונית בין שני צידי המתרס הפוליטי. המסקנות שלה קיבלו לגיטימציה רחבה, בדיוק מהסיבה הזאת״.

לדבריו, כך בדיוק פועלת כעת מדינת ישראל: ״אירוע חסר תקדים כמו ה 7 באוקטובר מחייב ועדת חקירה לאומית רחבה, שתהיה מקובלת על רוב העם״.

ראש הממשלה הבהיר כי גבולות החקירה והמנדט ייקבעו על ידי הממשלה, אך הדגיש כי אין בכך חריג: ״כך נהוג בכל ועדות החקירה מכל סוג שהוא. אין פה שום דבר חריג״.

בסיום דבריו התחייב נתניהו לבדיקה מקיפה של כלל הדרגים:

״כל הנושאים ייבדקו ללא יוצא מן הכלל. המדיני, הביטחוני, המודיעיני והמשפטי. הכל״, ואף פנה לאופוזיציה בקריאה ישירה:

״תביאו איזה מומחים שאתם רוצים, תשאלו מה שאתם רוצים, תחקרו את מי שאתם רוצים, כולל אותי״.