לדברי הרמטכ״ל, צה״ל השלים את תחקור אירועי השבעה באוקטובר והלקחים ישמשו בסיס לתכנית העבודה, בעוד ששר הביטחון דורש בדיקה מחודשת של התהליך

פורום למידה מטכ״לי ״נעים קדימה״ התקיים היום (שני) בראשות הרמטכ״ל, רב־אלוף אייל זמיר, ובהשתתפות חברי פורום המטה הכללי. לדברי הרמטכ״ל, צה״ל סיים את תחקור אירועי השבעה באוקטובר, על אף דרישת שר הביטחון לבחון מחדש את התחקירים

הפורום נערך כחלק מבניית תכנית העבודה של צה״ל לשנים הקרובות, והתמקד בגיבוש כיווני פעולה ותהליכי עבודה להמשך, בהעמקה בסוגיית מלחמה בהפתעה ובפערים בתפיסות, ובהפקת לקחים מתחקירי אירועי השבעה באוקטובר, על בסיס סיכום הרמטכ״ל לדו״ח צוות המומחים לבחינת התחקירים.

היום נפתח בהרצאה של תת־אלוף (מיל׳) איתי ברון, שעסקה במלחמה בהפתעה ובפערים תפיסתיים. בהמשך דנו המפקדים בארבעה נושאי ליבה שעלו מסיכום הרמטכ״ל לצוות המומחים: סוגיות מודיעין והפיקוד, הובלת פיתוח ידע בין הדרגים מצמרת צה״ל ועד לפיקודים המרחביים, התרבות המבצעית בצה״ל, ותפקוד פורום המטה הכללי כקבוצה מקצועית.

עוד אמר זמיר כי "מטרת היום היא לגבש תכנית צה״לית להמשך ולנוע קדימה. לקחי השבעה באוקטובר הם הבסיס לשינוי הצה״לי בשנים הקרובות, והם ילוו אותנו גם בהטמעתם בתפיסה האסטרטגית החדשה של צה״ל. חובתנו להמשיך ולהטמיע את הלקחים, ואני סומך על הפורום הזה שיוביל את צה״ל להתחדשות ולצמיחה״.