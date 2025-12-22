אירוע חריג אירע הערב במליאת הכנסת, כשהאופוזיציה הצליחה לנצח בהצעת אי אמון שעברה ברוב של 38 תומכים, כך דיווח עיתונאית חדשות 12, דפנה ליאל.
ראוי לציין כי מדובר ברוב רגיל ולכן אין לכך משמעות על המשך כהונת הממשלה, שכן לצורך הפלתה דרוש רוב מיוחד של 61 תומכים, עם זאת מדובר באירוע חריג שמעיד מעט על עייפות הקואליציה.
נזכיר, כי עד כניסתו לתוקף של החוק לבחירה ישירה לראשות הממשלה ב-1996, היה די ברוב רגיל בכנסת על מנת להפיל את הממשלה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
ישראלי
הגועליציה הזו תם זמנה, הגיע הזמן שתיפול22:04 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר