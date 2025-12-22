אירוע חריג אירע הערב במליאת הכנסת, כשהאופוזיציה הצליחה לנצח בהצעת אי אמון שעברה ברוב של 38 תומכים. עם זאת אין לכך משמעות מעשית שכן לצורך הפלת הממשלה דרוש רוב מיוחד של 61

אירוע חריג אירע הערב במליאת הכנסת, כשהאופוזיציה הצליחה לנצח בהצעת אי אמון שעברה ברוב של 38 תומכים, כך דיווח עיתונאית חדשות 12, דפנה ליאל.

ראוי לציין כי מדובר ברוב רגיל ולכן אין לכך משמעות על המשך כהונת הממשלה, שכן לצורך הפלתה דרוש רוב מיוחד של 61 תומכים, עם זאת מדובר באירוע חריג שמעיד מעט על עייפות הקואליציה.

נזכיר, כי עד כניסתו לתוקף של החוק לבחירה ישירה לראשות הממשלה ב-1996, היה די ברוב רגיל בכנסת על מנת להפיל את הממשלה.