העיר ירושלים נפרדת הערב מאחת הדמויות המשפיעות והמוערכות ביותר בעיר בעשורים האחרונים. אורי לופוליאנסקי, מייסד עמותת "יד שרה" וראש עיריית ירושלים לשעבר, נפטר בגיל 74.
לופוליאנסקי נולד בחיפה בשנת 1951. בצעירותו למד בתיכון הדתי "יבנה" והיה חבר פעיל בתנועת בני עקיבא. בהמשך למד בישיבות "תורה אור" ו"ישיבת הנגב", שירת כחובש בצה"ל ועבד כמורה.
מפעל חייו המרכזי החל בשנת 1976. לאחר שנזקק לשאול מכשיר אדים עבור בנו הקטן ונתקל בקשיים לוגיסטיים, החליט להקים גמ"ח קטן בביתו. מה שהתחיל כהשאלת ציוד לשכנים, צמח תחת הנהגתו לעמותת "יד שרה" – ארגון ההתנדבות הגדול בישראל המפעיל עשרות סניפים ומשאיל ציוד רפואי למיליוני בני אדם. על פועלו זה זכה לופוליאנסקי בפרס ישראל (בשם העמותה) ובפרסים יוקרתיים רבים נוספים.
בשנת 1989 נכנס לחיים הפוליטיים בעיריית ירושלים. הוא כיהן כסגן ראש עירייה וכממלא מקום תחת אהוד אולמרט, ובשנת 2003 עשה היסטוריה כאשר נבחר לראש עיריית ירושלים החרדי הראשון בעיר מעורבת.
שנותיו האחרונות בזירה הציבורית הועבו בשל מעורבותו בפרשת הולילנד. לופוליאנסקי הורשע בקבלת שוחד שהועבר כתרומות למוסדות "יד שרה". בית המשפט העליון קיבל את הערעור על חומרת עונשו, ובשל מצבו הרפואי והעובדה שהכספים לא נכנסו לכיסו האישי אלא שימשו לצדקה, הומר עונשו בעבודות שירות בלבד.
אורי לופוליאנסקי הותיר אחריו אישה, 12 ילדים ועשרות נכדים.
