חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, אחד מחברי הכנסת הבכירים והוותיקים של המפלגה, נצפה בישיבת הסיעה של מפלגת 'ישראל ביתנו'. אדלשטיין נמצא ביחסים רעים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהדיח אותו מראשות ועדת חוץ וביטחון לאחר חוק הגיוס שקידם בוועדה לא מצא חן בעיניו.

מאז הדחתו מהתפקיד, אדלשטיין נמצא ביחסים טובים וקרובים עם יו"ר ישראל ביתניו אביגדור ליברמן, בעיקר בכל הנוגע לחוק הגיוס.

נוכחותו של חבר כנסת בישיבת סיעה שאינו חלק ממנה היא מחזה חריג שמעלה לא מעט תהיות וסימני שאלה. וכשמדובר באדלשטיין המסוכסך עם נתניהו העניין עוד יותר גובר.