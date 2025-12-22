חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, אחד מחברי הכנסת הבכירים והוותיקים של המפלגה, נצפה בישיבת הסיעה של מפלגת 'ישראל ביתנו'. אדלשטיין נמצא ביחסים רעים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהדיח אותו מראשות ועדת חוץ וביטחון לאחר חוק הגיוס שקידם בוועדה לא מצא חן בעיניו.
מאז הדחתו מהתפקיד, אדלשטיין נמצא ביחסים טובים וקרובים עם יו"ר ישראל ביתניו אביגדור ליברמן, בעיקר בכל הנוגע לחוק הגיוס.
נוכחותו של חבר כנסת בישיבת סיעה שאינו חלק ממנה היא מחזה חריג שמעלה לא מעט תהיות וסימני שאלה. וכשמדובר באדלשטיין המסוכסך עם נתניהו העניין עוד יותר גובר.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
סש
סש
חכים בעלי מצפון מהליכוד . . לכו בעקבותיו .17:15 22.12.2025
איתי עינב
איתי עינב
מקווה מאד שהוא יעזוב את הליכוד ויצטרף אל ליברמן ומקווה שזה יקרה יזוזו עוד אישים לכיוון ליברמן מן הליכוד.17:15 22.12.2025
שרון
אדלשטיין טוב מאוד, עזוב את הליכוד ,הם כבר לא ליכוד של פעם זו חבורת שקרנים ,לכל בני עדות המזרח תמשיכו ללקק לאשכנזים אין לכם עמוד שידרה אתם לא יכולים...
שרון
אדלשטיין טוב מאוד, עזוב את הליכוד ,הם כבר לא ליכוד של פעם זו חבורת שקרנים ,לכל בני עדות המזרח תמשיכו ללקק לאשכנזים אין לכם עמוד שידרה אתם לא יכולים לייצג את המזרחיים,ומה שמעניין אותכם זה כסף ועוד כסף ועוד כסף,תלכו כבר לעבוד,המשך 17:29 22.12.2025
פאני
פאני
היה צפוי וידוע20:00 22.12.2025
גרעשה
גרעשה
הכל ברור אין אמונה,בקומינעסטים מושחתים אנטישמים אין להם אלוקים חיבוק לעבאס02:22 23.12.2025
מיקי ליפשיץ
מיקי ליפשיץ
סיכמו ברוסית את הבגידה במדינת ישראל21:56 22.12.2025
