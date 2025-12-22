האקדמיה ללשון עברית פנתה בקריאה ישירה לקהילת עורכי הדין בישראל, תחת הכותרת: "לפעמים אפשר להסתפק במילה או שתיים". המסר ברור – הגיעה העת להיפרד מהשפה המשפטית הארכאית והמפותלת, ולעבור לעברית מודרנית ונגישה, שתחסוך לא רק בזמן אלא גם בנייר.
לדברי האקדמיה, משפטים רבים שנפתחים בביטויים כמו "הינה כי כן" יכולים להסתכם במילה הפשוטה "לכן". גם הביטוי הארמי השגור "לכל מאן דבעי" יכול להפוך בקלות ל"לכל המבקש", ומה שנכתב כ"בנידון דידן" עדיף שינוסח פשוט כ"בענייננו".
באקדמיה עברו סעיף סעיף וסיפקו חלופות למילים גבוהות מדי: במקום "על מנת" מוטב להשתמש ב"כדי" או "בשביל", ובמקום המונח "איפכא מסתברא" אפשר פשוט לכתוב "להפך". אפילו את ה"אקדמות מילים" המפונפנות מציעים באקדמיה להחליף במילה הצנועה "הקדמה", ואת הקביעה ש"לית מאן דפליג" להמיר במונח הברור "מוסכם".
אחד הטיפים המשעשעים אך הפרקטיים ביותר בפוסט עוסק בביטוי "הטענה נסתרת מאליה, ואין צורך להכביר מילים בדבר זה" – באקדמיה מבהירים כי אם באמת אין צורך להכביר מילים, עדיף פשוט לא לכתוב את המשפט הארוך הזה מלכתחילה. לסיכום ההמלצות, מציינים שם כי אפילו הביטוי הציורי "בקליפת אגוז" יכול לפנות את מקומו למילה היעילה והקצרה ביותר: "בקיצור".
