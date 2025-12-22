העיתונאי והמגיש עומרי אסנהיים העניק ראיון לרדיו 103FM וסירב לענות לשאלותיו של חיים לוינסון: "בושה שאדם כמוהו משדר איתכם בתחנה"

לקראת הראיון שלו הערב עם אלי פלדשטיין, העיתונאי ומגיש כאן 11 עומרי אסנהיים העניק ראיון לרדיו 103FM. במהלך הראיון נכנס חיים לוינסון לאולפן והצטרף לצמד המגישים אראל סג"ל ואייל ברקוביץ'.

בשלב מסויים לוינסון הפנה שאלה לאסנהיים, שסירב לשוחח איתו. לוינסון פנה לאסנהיים שמצידו השיב: "חיים לוינסון בעיניי הוא אדם מושחת ותאב בצע. אני עונה לשאלות של אנשים שאני מעריך אותם, שהם עיתונאים ולא אנשים בזויים כמו לוינסון שקיבל 200 אלף שקל מאיינהורן".

אסנהיים אף הטיח בצמד המגישים ואמר: "זו בשוה שאחד כמו לוינסון משדר בתחנה שלכם".