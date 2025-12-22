לקראת הראיון שלו הערב עם אלי פלדשטיין, העיתונאי ומגיש כאן 11 עומרי אסנהיים העניק ראיון לרדיו 103FM. במהלך הראיון נכנס חיים לוינסון לאולפן והצטרף לצמד המגישים אראל סג"ל ואייל ברקוביץ'.
בשלב מסויים לוינסון הפנה שאלה לאסנהיים, שסירב לשוחח איתו. לוינסון פנה לאסנהיים שמצידו השיב: "חיים לוינסון בעיניי הוא אדם מושחת ותאב בצע. אני עונה לשאלות של אנשים שאני מעריך אותם, שהם עיתונאים ולא אנשים בזויים כמו לוינסון שקיבל 200 אלף שקל מאיינהורן".
אסנהיים אף הטיח בצמד המגישים ואמר: "זו בשוה שאחד כמו לוינסון משדר בתחנה שלכם".
אסנהיים ולוינסון ראש בראש באולפן, על רקע פרשת קטאר־גייט | אסנהיים: "חיים לוינסון בעיני הוא אדם מושחת ותעב בצע. אני עונה לשאלות של אנשים שאני מעריך אותם, שהם עיתונאים ולא אנשים בזויים כמו לוינסון שקיבל 200 א' שקל מאיינהורן" | לוינסון: "אני לא לקחתי מסמך מדובר לשכת רה"מ ונתתי אותו… pic.twitter.com/82tVRbIvcm
שירי מנתניה
אסנהיים צודק. נכון שהוא לא עבד בלשכת ראש הממשלה והיה עם רה"מ בבור בקריה, כמו הסוכנים הקטארים, שביבי הכניס, אבל יושרה עיתונאית זה גם דבר חשוב!!!17:39 22.12.2025
"מַלְכָּא וּמַלְכְּתָא הֲווֹ יָתְבִי"
מַלְכָּא אֲמַר: גַּדְיָא יָאֵי, וּמַלְכְּתָא אָמְרָה: אִימְּרָא יָאֵי / [מַלְכָּא אֲמַר:] אִי גַּדְיָא יָאֵי, יִסַּק לִתְמִידָא / [מַלְכְּתָא אָמְרַת:] "בְּרִיךְ רַחֲמָנָא, דְּאַשְׁקְלֵיהּ לְיִשָּׂשׂכָר אִישׁ כְּפַר בַּרְקַאי לְמִיטְרַפְסֵיהּ מִינֵּיהּ בְּהַאי עָלְמָא!"/...
מַלְכָּא אֲמַר: גַּדְיָא יָאֵי, וּמַלְכְּתָא אָמְרָה: אִימְּרָא יָאֵי / [מַלְכָּא אֲמַר:] אִי גַּדְיָא יָאֵי, יִסַּק לִתְמִידָא / [מַלְכְּתָא אָמְרַת:] "בְּרִיךְ רַחֲמָנָא, דְּאַשְׁקְלֵיהּ לְיִשָּׂשׂכָר אִישׁ כְּפַר בַּרְקַאי לְמִיטְרַפְסֵיהּ מִינֵּיהּ בְּהַאי עָלְמָא!"/ יִשָּׂשׂכָר אִישׁ כְּפַר בַּרְקַאי לָא תְּנָא מַתְנִיתִין / אֲפִילּוּ מִקְרָא נָמֵי לָא קְרָא/ "אִי בָּעֵי כֶּבֶשׂ - לַיְיתֵיהּ, אִי בָּעֵי עֵז – לַיְיתֵיהּ" / מְלַמֵּד שֶׁשְּׁנֵיהֶן שְׁקוּלִין כְּאֶחָד!המשך 21:05 22.12.2025
