הפועל תל אביב הודיעה היום (שני) לאוהדיה כי בגלל החלטת ממשלת טורקיה, משחק הבית מול אנדולו אפס איסטנבול יערך בבולגריה ולא בישראל.

הודעת הקבוצה: "לפני זמן קצר קיבלנו הודעה מהיורוליג כי המשחק מול אנדולו אפס איסטנבול, שיתקיים ב-20.1.26 יערך בארנה 8888 בסופיה ולא בהיכל מנורה בתל אביב בעקבות הנחיה של ממשלת טורקיה".

בקבוצה הרגיעו את האוהדים: " כפי שכבר הודענו, מחזיקי מנוי יזוכו בסוף העונה על כל משחקי היורוליג שלא ישוחקו בישראל ממועד חזרת המשחקים לישראל".

הפועל תל אביב נמצאת במקום הראשון ביורוליג. בשבוע שעבר הם התארחו באחד האולמות הקשים באירופה האואקה שבאתונה כשהתארחה אצל פנאתייקוס היוונית מהמקום השלישי. חניכו של איטודיס הפסידו בפעם החמישית העונה ביורוליג. היוונים ניצחו 82:93 אך הפועל שמרו על הפער בפסגה בזכות ההפסד של ולנסיה ליריבה העירונית.

במקביל כאמור מכבי ת"א ניצחה משחק רביעי ברציפות, הפעם 82:85 את ולנסיה הספרדית השניה בטבלה בארנה בירושלים. אחרי שניצחה שלושה בלבד ב-13 המשחקים שקדמו לו. הצהובים עזרו ליריבתם העירונית לשמור על הפער בפסגה.