הקומיקאית האמריקאית המפורסמת הייתה בין הדמויות הציבוריות הראשונות לדבר נגד טבח ה-7 באוקטובר. יחד עם פעילת ההסברה נועה תשבי, הן הדליקו נר חנוכה כמו שמדליקים נרות שבת. כך לא אמורים לעשות זאת, אך שומר חשבה שזו בדיחה מצחיקה: "כל כך טיפשי"

איימי שומר, הכוכבת ההוליוודית והקומיקאית האמריקאית המפורסמת, הייתה בין הראשונות לפרסם בפומבי תמיכה בישראל לאחר ה-7 באוקטובר. הסדרות והסרטים שלה, גם הם עוסקים בסיפור המשפחתי שלה ובחייה כאמריקאית בעלת זהות יהודית.

לכן זה לא היה מפתיע שנועה תשבי בחרה להדליק איתי נר שמיני של חנוכה, ולדבר איתה גם על יהדות ועל גל העלייה המדאיג של אנטישמיות בחו"ל. "כשגדלתי הייתה סביבי הרבה אנטישמיות. שם המשפחה שלי הוא 'שומר', שינו אותו ל-'יהודי-מר' (Jew-mer). בכל פעם שאני מדליקה נרות אני מרגישה שניצחנו", הסבירה שומר.

בשיחה לקראת הדלקת הנרות שיתפה כיצד חגגה חנוכה כילדה: "המשפחה שלי נהגה ללכת לבית כנסת רפורמי. אהבתי את חנוכה, תמיד התרגשתי ממנו. המשפחה שלי פשטה את הרגל כשהייתי בת 12. אז הזיכרון הגדול שלי מהחג הוא המתנה הגדולה, למשל שאמא שלי אמרה שהיא תיקח אותי לראות את המחזמר 'מרשעת'. ואז היא פשוט לא לקחה אותנו".

שומר הוסיפה כי כאמא היא דואגת לתת לבנה את מה שלה לא היה: "כמובן שהבן שלי לא גדל באותה צורה, אני מספרת לו על המתנות שאני קיבלתי והוא לא מבין. שואל אותי 'מה?'. אם אני אנסה לתת לו גרביים כמתנה הוא ינסה לסתום לי את הפה איתם. כמובן, תמיד קינאתי בחוגגי חג המולד. זה תמיד היה נראה מרגש".

לאחר מכן דיברה שומר על השתתפותה במפגן תמיכה בישראל לאחר ה-7 באוקטובר 2023: "כשהלכתי להפגין ודיברתי ב-8 באוקטובר (יום אחרי הטבח המזעזע בעוטף עזה) לא חשבתי שאני אהיה בדעת מיעוט. היינו איזה 3 אנשים שהחלטנו לפתוח את הפה ולדבר. עכשיו אני יודעת מי החברים האמיתיים שלי, שהם חושבים שכולנו צריכים להיות שווים בין שווים. זה נראה שכולם נלחמים עבור הזכויות של כולם, חוץ מאשר כאשר מדובר ביהודים".

שומר הוסיפה כי בחג החנוכה היא מתרגשת במיוחד כי "בכל פעם שאנחנו לוקחים רגע ומדליקים את הנרות, אני מרגישה שניצחנו. אני נהנית ומתגאה בזה שאני יהודייה. אני חושבת שגם אבותיי היו גאים בי".

שומר הסבירה גם מה משך אותה לתחום הקומדיה: "הפכתי לקומיקאית כי הייתה לי ילדות קשה. הייתי גורמת למשפחה שלי לצחוק. כשהדברים נעשים ממש גרוע זה הזמן שבו המשפחה שלי נהיית הכי מצחיקה. בדיוק שאנחנו מגיעים לתחתית זה מתי שאנחנו הכי צוחקים. וככה שרדנו. אני לא חושבת שזה ייחודי לי, אני חושבת שזה משהו שנוגע להרבה יהודים".

בסוף השיחה נראות שומר ותשבי מדליקות נר 8 של חנוכה, אך במקום לברך ולהדליק רגיל, הן מחליטות לכסות עיניים כאילו מדובר בהדלקת נרות שבת. לאחר מכן שומר מוסיפה "כל כך טיפשי", והשתיים צוחקות על כך שהן שינו את המנהג המפורסם.