איימי שומר, השחקנית והקומיקאית היהודייה, סטורי שזועק נגד כוכבי הוליווד שמתבטאים רק נגד יהודים: "עוצרת בשביל להזכיר שעדיין יש ג'נוסייד שמתרחש, של נוצרים אפריקאים. רק בגלל שהם אינם מוסלמים העולם שותק"

איימי שומר, הקומיקאית והשחקנית היהודייה בת ה-44, שיתפה ביממה האחרונה סטורי שזועם על הצביעות של הקולגות בהוליווד וגם על התקשורת הבינלאומית. שומר, שידועה בדעותיה הפרו ישראליות, שיתפה את הסטורי של השחקנית שרה פוסטר, שבו טענה כי העולם שותק למרות רצח העם שמתרחש בדרפור שבסודאן.

בסטורי שהעלתה, ואותו גם שיתפה שומר, פוסטר כתבה כי היא "עוצרת להזכיר שיש עדיין רצח עם שמתרחש של נוצרים אפריקאים. אלפים ואלפי משפחות שלמות, רק בגלל שהם נוצרים ולא מוסלמים. והעולם שותק. קטאר לא משלמת לאף אחד למחות או להתבטא".

היא התייחסה גם לכוכבת "סקס והעיר הגדולה" סינת'יה ניקסון, שחתמה על העצומה להפסקת שיתוף פעולה עם מוסדות תרבות וקולנוע ישראליים: "לג'ינג'ית של 'סקס והעיר' פתאום לא אכפת מילדים. כל אלו שהתבטאו עד עכשיו ברעש למען אנושיות – להם לא אכפת מאפריקאים. זה ממש מחליא".

(מתוך חשבון האינסטגרם של איימי שומר)