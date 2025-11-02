איימי שומר, הקומיקאית והשחקנית היהודייה בת ה-44, שיתפה ביממה האחרונה סטורי שזועם על הצביעות של הקולגות בהוליווד וגם על התקשורת הבינלאומית. שומר, שידועה בדעותיה הפרו ישראליות, שיתפה את הסטורי של השחקנית שרה פוסטר, שבו טענה כי העולם שותק למרות רצח העם שמתרחש בדרפור שבסודאן.

בסטורי שהעלתה, ואותו גם שיתפה שומר, פוסטר כתבה כי היא "עוצרת להזכיר שיש עדיין רצח עם שמתרחש של נוצרים אפריקאים. אלפים ואלפי משפחות שלמות, רק בגלל שהם נוצרים ולא מוסלמים. והעולם שותק. קטאר לא משלמת לאף אחד למחות או להתבטא".

היא התייחסה גם לכוכבת "סקס והעיר הגדולה" סינת'יה ניקסון, שחתמה על העצומה להפסקת שיתוף פעולה עם מוסדות תרבות וקולנוע ישראליים: "לג'ינג'ית של 'סקס והעיר' פתאום לא אכפת מילדים. כל אלו שהתבטאו עד עכשיו ברעש למען אנושיות  – להם לא אכפת מאפריקאים. זה ממש מחליא".

Photo by @amyschumer on November 01, 2025. May be a Twitter screenshot of one or more people and text that says 'sarafoster 2h Pause to remind you there is a genocide happening of christian Africans. Thousands and thousands. Entire families. Simply because they are Christian and not Muslim. The world is silent. Qatar isn't paying anyone to protest or speak k(candice and tucker). The sex And the city red head all the sudden doesn't care about children. All the other loud voices for humanity don't care about Africans. It's truly disgusting. WIUTLE @_.bitter._.truth bitter._.'.

(מתוך חשבון האינסטגרם של איימי שומר)

נזכיר כי בשבוע שעבר דווח כי מלחמת האזרחים בסודן, ורצח העם שעל פי ההערכות נהרגו במהלכו כבר מעל ל-100 אלף בני אדם, עדיין נמשך. ארגון ה-RSF, אשר על פי הדיווחים מקבל תמיכה דרך איחוד האמירויות ממדינות כמו בריטניה וצרפת, טבח על פי דיווחים ב-2000 אזרחים תוך שעות.