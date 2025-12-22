השופט בדימוס הרן פיינשטיין מתייחס לדבריו של שופט העליון אהרן ברק שאמר: "בבחירות הקרובות נדע אם העם רוצה דמוקרטיה", פיינשטיין אומר: "האיש כבר קשיש ומאוד לא רלוונטי"

לאחר ששופט העליון בדימוס אהרן ברק, אמר בפודקאסט של נדב פרי, כי "בבחירות הקרובות נדע אם העם רוצה דמוקרטיה", השופט בדימוס הרן פיינשטיין מגיב לכך.

בדבריו הבקר (שני) ברדיו גלי ישראל, אומר פיינשטיין: "זו טעות לקחת את ברק ברצינות, האיש כבר קשיש ומאוד לא רלוונטי. אני מסתכל עליו היום כפוליטיקאי, וכפוליטיקאי אני לא משתכנע מדבריו כהוא זה".

‏ח"כ טלי גוטליב הוסיפה: "הוא אומר שהוא לא עוקב אחרי משפט נתניהו והוא לא יודע מה טיב הראיות, אבל בכל זאת הוא ממציא מסקנות על משפט נתניהו – אז שופט הוא לא. כל שופט יודע שאתה לא מביע דעה לפני שבאו לפניך הראיות".