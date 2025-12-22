לאחר ששופט העליון בדימוס אהרן ברק, אמר בפודקאסט של נדב פרי, כי "בבחירות הקרובות נדע אם העם רוצה דמוקרטיה", השופט בדימוס הרן פיינשטיין מגיב לכך.
בדבריו הבקר (שני) ברדיו גלי ישראל, אומר פיינשטיין: "זו טעות לקחת את ברק ברצינות, האיש כבר קשיש ומאוד לא רלוונטי. אני מסתכל עליו היום כפוליטיקאי, וכפוליטיקאי אני לא משתכנע מדבריו כהוא זה".
ח"כ טלי גוטליב הוסיפה: "הוא אומר שהוא לא עוקב אחרי משפט נתניהו והוא לא יודע מה טיב הראיות, אבל בכל זאת הוא ממציא מסקנות על משפט נתניהו – אז שופט הוא לא. כל שופט יודע שאתה לא מביע דעה לפני שבאו לפניך הראיות".
מה דעתך בנושא?
מר פיינשטיין הנכבד
ואתה אינך קשיש?! אתה מחפש תשומת לב כי סיימת את הקריירה שלך מבלי שהגעת לקרסוליו של כבוד השופט אהרון ברק?! לסוליותיו אפילו לא הגעת, עם כל מאמציך להתבלט... באשר לאמירתך הנבזית: שים לב את מי בחרה מדינת ישראל, ובכלל כך העומד בראשה, לייצגה בבית הדין של האג, כשופט בינלאומי מטעמה. אז המשך להתבוסס במי אפסיים, חפש תשומת לב בצורה שונה, שאולי תתאים לזקנתך יותר.המשך 11:20 22.12.2025
אלון סגל
שום כבוד לאוויל הזה שלקח את מדינת ישראל בשבי וצריך עוד היום לשבת בכלא עד יומו האחרון , מדובר הדיקטטור אכזר שהקים דור של תומכים אשר אינם יכולים להרפות מהכוח שהנבל הזה נתן בידיהם ויתר בעצם דיקטטור משפטים אשר מחליפה את הרשות המחוקקת והמבצעת ולכן זה רק ענין של זמן עד שראשי המערכת הזאת יושלכו ע"י הריבון לכלא05:38 23.12.2025
שירי מנתניה
הרע פיינשטיין ממש עובד עבור מסיתיהו. אפשר להגיד שהוא ובאגס באני קולגות?11:12 22.12.2025
כמה עובדות על הרן פיינשטיין
ה"בחור" בגיל 84 - כנראה שאינו מגדיר עצמו קשיש. כעשרים שנה דשדש בבית משפט השלום ולא התקדם כהוא זה - כך שהוא רחוק מאוד, מרחק שנות אור, מהשגי השופט אהרון ברק. הרן פיינשטיין ניסה מאז ומתמיד להתבלט ולתפוס מקום על הבמה וגם כיום מנסה באמצעות אמירות מקוממות. טענתו לאי רלוונטיות השופט ברק (כנראה שהוא מדבר על עצמו, ולא נתייחס למצבו המנטלי) אינה במקומה, משום שממש לא מזמן נתניהו בחר באהרון ברק לייצג את מדינת ישראל, כשופט בינלאומי, בהאג. אז מי אינו רלוונטי מר פיינשטיין? (מי הוא בכלל?!)המשך 11:34 22.12.2025
כמה עובדות על הרן פיינשטיין
ה"בחור" בגיל 84 - כנראה שאינו מגדיר עצמו קשיש. כעשרים שנה דשדש בבית משפט השלום ולא התקדם כהוא זה - כך שהוא רחוק מאוד, מרחק שנות אור, מהשגי השופט אהרון ברק. הרן פיינשטיין ניסה מאז ומתמיד להתבלט ולתפוס מקום על הבמה וגם כיום מנסה באמצעות אמירות מקוממות. טענתו לאי רלוונטיות השופט ברק (כנראה שהוא מדבר על עצמו, ולא נתייחס למצבו המנטלי) אינה במקומה, משום שממש לא מזמן נתניהו בחר באהרון ברק לייצג את מדינת ישראל, כשופט בינלאומי, בהאג. אז מי אינו רלוונטי מר פיינשטיין? (מי הוא בכלל?!)המשך 11:34 22.12.2025
מר פיינשטיין הנכבד
ואתה אינך קשיש?! אתה מחפש תשומת לב כי סיימת את הקריירה שלך מבלי שהגעת לקרסוליו של כבוד השופט אהרון ברק?! לסוליותיו אפילו לא הגעת, עם כל מאמציך להתבלט... באשר לאמירתך הנבזית: שים לב את מי בחרה מדינת ישראל, ובכלל כך העומד בראשה, לייצגה בבית הדין של האג, כשופט בינלאומי מטעמה. אז המשך להתבוסס במי אפסיים, חפש תשומת לב בצורה שונה, שאולי תתאים לזקנתך יותר.המשך 11:20 22.12.2025
אלון סגל
שום כבוד לאוויל הזה שלקח את מדינת ישראל בשבי וצריך עוד היום לשבת בכלא עד יומו האחרון , מדובר הדיקטטור אכזר שהקים דור של תומכים אשר אינם יכולים להרפות מהכוח שהנבל הזה נתן בידיהם ויתר בעצם דיקטטור משפטים אשר מחליפה את הרשות המחוקקת והמבצעת ולכן זה רק ענין של זמן עד שראשי המערכת הזאת יושלכו ע"י הריבון לכלא05:38 23.12.2025
שירי מנתניה
הרע פיינשטיין ממש עובד עבור מסיתיהו. אפשר להגיד שהוא ובאגס באני קולגות?11:12 22.12.2025
