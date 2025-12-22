יוסי דגן בהדלקת נרות בשא-נור: “אורות החנוכה בשא-נור יוסיפו עוד המון אורות של ישובים חדשים בצפון השומרון. יהיו פי 10 יותר יהודים"

אמש (ראשון) 20 שנה לאחר גירוש יישובי צפון השומרון, חודשים לאחר אישור הקבינט להקמה מחדש של שא-נור, עלו מאות בני אדם ובראשם גרעין השיבה של המשפחות המתארגנות לחזור לשא-נור, להדליק נר שמיני של חנוכה ברוב עם. העלייה התקיימה ביוזמת גרעין שא-נור ובסיוע המועצה האזורית שומרון, וראש המועצה יוסי דגן כחלק מההיערכות המעשית להקמת היישוב מחדש.

הדלקת הנרות התקיימה בנוכחות מח"ט מנשה אל"מ מתן פלדמן, ראש ישיבת חומש הרב אלישע כהן רבנים, ראשי ישיבות, ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן ומאות תושבים מהשומרון ומחוצה לו. גרעין ההתיישבות החדש הכולל משפחות, צעירים, ובהם ראש מועצת שומרון יוסי דגן – מגורש שא-נור בעצמו – הגיעו להדלקת נרות חנוכה ביישוב שנעקר במסגרת תוכנית ההתנתקות. ולאחר מאבק ארוך שנים של מגורשי חומש ושא-נור במרץ 2023 בוטל חוק ההתנתקות בצפון השומרון ולאחר מכן הוביל השר בצלאל סמוטריץ החלטה בקבינט להסדרת הישוב.

עוד באותו נושא הנצחה בשומרון: כנס "ארץ שכם" יישא את שמו של ז'אבו ארליך הי"ד 11:20 | שמחה רז 1 0 😀 👏

יוסי דגן: "צפון השומרון – יקבל פי עשרה יהודים מאשר היה לפני הגירוש"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר לפני הדלקת הנרות בשא-נור: "נזכרנו פה איך גררו אותנו מכאן. והיו אנשים שאמרו שצפון השומרון נגמר. היהודים לא יהיו יותר בחבל ארץ התנ"כי הזה. אנחנו עומדים כאן היום בצורה רשמית, ביחד עם צה״ל, אחרי החלטה של ממשלת ישראל בצורה מסודרת, שמדינת ישראל מחזירה את ההתיישבות לחומש לשא-נור בקרוב בעזרת ה׳, ואחרי זה לגנים וכדים ולעוד ארבעה יישובים בצפון מזרח השומרון. ומי שחשב שלא יהיו יהודים כאן בצפון השומרון – יקבל פי עשרה יהודים מאשר היה לפני הגירוש, בעזרת ה׳"

דגן עמד על מסירות הנפש שהובילה לרגע הזה: "העבודה שלנו כאן היא בזכות מסירות הנפש של ישיבת חומש ושל כל הפעילים והפעילות של חומש תחילה. ובשם כולם אני מבקש לשלוח ברכת חזק ואמץ לראש הישיבה הרב אלישמע כהן, לתלמידי הישיבה, למשפחות בחומש, למשפחות שעומדות לעלות לחומש – מגיע להם כל האהבה הגדולה".

בהמשך פנה למשפחות גרעין שא-נור "אני מבקש לשלוח ברכת חזק ואמץ למשפחות גרעין שא-נור שמוכנות, ויושבות על הארגזים בעזרת ה׳ לחזור לכאן ולחדש את ההתיישבות. אנחנו היום כאן ביחד מדליקים אור גדול בשא-נור, ובעזרת ה׳ מתוך האור הזה נדליק בשנה הקרובה עוד המון המון אורות של יישובים שיידלקו בהם האורות מחדש – בשא-נור, בגנים וכדים. כי חזרנו לכאן ועכשיו לתמיד, אנחנו נערכים ביחד כדי לחזור לכאן, לשא-נור, בחודשים הקרובים".

דגן: "שה' יזכה אותנו, בעזרת ה׳, שהאור של החנוכייה יהיה גם האור של הימים שלנו"

דגן הודה לגורמים שפעלו לאורך השנים לקידום המהלך: אני מבקש להודות בשם כולנו לשר בצלאל סמוטריץ׳, שדחף במסירות נפש בקבינט – מגיעה לו הרבה הוקרה ותודה – על ביטול חוק ההתנתקות וההכרה ביישובים בצפון השומרון". עוד הוסיף והודה לכוחות הביטחון וצוות המועצה: "אני מבקש להודות לצה״ל, לפיקוד מרכז, לאוגדת איו״ש, למנהל האזרחי, לחטיבת מנשה ולחטיבת שומרון, לצוות המועצה האזורית שומרון, לצוות אמנה ובעיקר למשפחות גרעין שא-נור".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יוסי דגן בשאנור | צילום: רועי חדי

את דבריו חתם בתפילה: "שה' יזכה אותנו, בעזרת ה׳, שהאור של החנוכייה – שמסמל את הכוח והעוצמה והאמונה של הימים ההם – יהיה גם האור של הימים שלנו, ושנזכה להגיע לזמן הזה בעזרת ה׳, שא-נור הבנויה במלואה בחודשים הקרובים".

עקיבא סמוטריץ' מגורש משא-נור ומחברי גרעין השיבה לשא-נור אמר: "לפני 19 שנה, בחג החנוכה, פרצנו את תקרת הזכוכית ועלינו להדלקת נרות בחומש, עם הקמת "חומש תחילה". 19 שנה של כיסופים ומסירות, באמונה עמוקה שאת חטא הגרוש חייבים לתקן. והיום מדינת ישראל מחזירה אותנו לשאנור ולכל צפון השומרון.אני מחזק את גרעיני ההתיישבות בחבל עזה! תאמינו ואל תוותרו, "התוחמת הצפונית תחילה", ובאמונה, סבלנות ומסירות, מדינת ישראל תתקן את חטא הגרוש גם מחבל עזה בע"ה!