היום ציינו את היום הקצר ביותר לשנת 2025, אך כבר ביום שלישי החורף חוזר לבקר עם גשמים חזקים באזור החוף וכמויות משקעים משמעותיות. ומה צפוי לנו לקראת סוף השנה האזרחית?

היום, ה-21 בדצמבר, ציינו בישראל ובעולם כולו את יום ההיפוך החורפי, היום הקצר ביותר בשנה. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, השמש זרחה הבוקר בסביבות השעה 06:35 ושקעה כבר ב-16:38, מה שהעניק לנו את שעות האור המעטות ביותר במחזור השנתי. אולם, הבשורה האופטימית מגיעה כבר ממחר: הימים יחלו להתארך בהדרגה, תהליך שיימשך עד ליום השוויון האביבי במרץ 2026.

מבחינת תחזית מזג האוויר, הימים הקרובים יתאפיינו בטמפרטורות ממוצעות לעונה ללא שינויים דרסטיים, אך השקט הזה צפוי להישבר ביום שלישי. במהלך היום נרגיש שוב את אווירת החורף, כאשר גשמים יחלו לרדת מאזור גוש דן וצפונה החל משעות הצהריים ועד לשעות הלילה.

המוקד המרכזי של המערכת הקרובה יהיה בחוף הצפוני. באזור שבין חדרה לקריות הגשמים צפויים להיות חזקים במיוחד, וכמויות המשקעים עלולות להגיע ל-15 ואף 20 מ"מ באופן נקודתי. מפות המשקעים של השירות המטאורולוגי מצביעות על פעילות משמעותית לאורך רצועת החוף הצפונית שתלווה אותנו לאורך שעות הערב של יום שלישי.

לאחר המערכת הקצרה של אמצע השבוע, מזג האוויר צפוי להתייצב זמנית. עם זאת, חובבי החורף יכולים להתעודד: המודלים המטאורולוגיים צופים כי לקראת סוף החודש וערב השנה האזרחית החדשה, החורף יחזור לפעילות מלאה עם מערכת גשם נוספת שנראית באופק.