משרד הבריאות: כלבים משוטטים נגועים בכלבת בישוב יפתח שבגליל העליון, ובישובים גבעת ארנון ותפוח שבשומרון. מי שנחשף נקרא לפנות בדחיפות למיון

משרד הבריאות מעדכן על כלב משוטט, קטן בצבע חום לבן מגזע ג׳ק ראסל, שנגוע בכלבת בישוב יפתח שבגליל העליון. שבעה אנשים שנחשפו לכלב הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

כמו כן, משרד הבריאות מעדכן על כלבה חומה נגועה בכלבת שנמצאה כפגר ביישוב תפוח שבשומרון וכלב זכר חום שתקף כלבים בגבעת ארנון בשומרון ונמצא נגוע בכלבת.

ההודעה על הכלבים הנגועים התקבלה היום, 21 בדצמבר 2025.

ממשרד הבריאות נמסר: "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירועים עם בעלי החיים הנגועים או בעל חיים משוטט, לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע".

במקרה של חשיפה לכלב הנגוע בכלבת בישוב יפתח בין התאריכים 03.12.2025 ועד 17.12.2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת, טלפון 04-6994257, 04-6994200.

במקרה של חשיפה לכלבים הנגועים בכלבת בשומרון בין התאריכים: 5.12.2025 ועד 20.12.2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית פתח תקוה, טלפון 03-9051818. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

בנוסף, משרד הבריאות מבקש: הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות. בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם. להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.