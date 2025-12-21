שורד השבי שגב כלפון הגיע לחלק סופגניות ללוחמי בא"ח נח"ל: "בתוך החושך חיפשתי נקודות אור קטנות – הידיעה שיש חיילים שפועלים בחוץ עזרה לי לשרוד"

מרגש: לכבוד הנר האחרון של חג החנוכה, שורד השבי שגב כלפון הגיע הערב (ראשון) לבא״ח נח״ל, יחד עם בני משפחתו. במהלך הביקור הוא פגש את הטירונים הנמצאים בהכשרה, הודה להם על הבחירה להתגייס ולשרת בתקופה מורכבת, ושיתף במשמעות האישית של המפגש עימם.

צפו בתיעוד:

(צילום: מיה אריאל, צלמת פיקוד דרום)

שגב ומשפחתו הגיעו עם 200 סופגניות מהמאפייה המשפחתית "בית הלחם", שמקיימת לאורך שנים קשר יומיומי עם בא״ח נח״ל ומשמשת נקודת יציאה לשאטלים לבסיס. עם השנים נרקמו במקום קשרים אישיים בין משפחת כלפון לבין החיילים, המפקדים ואנשי הקבע.

גם בתקופה שבה שגב הוחזק בשבי, המאפייה המשיכה לפעול. בזמן שאביו קובי ואחיו רז היו שקועים במאבק להשבתו, רותם, גיסתו של שגב, ניהלה את המקום בתוך מציאות של חוסר ודאות מתמשך. "בזמן ששגב היה בשבי ולא תמיד היה לו מה לאכול, אנחנו המשכנו לאפות לחם לחיילים. זה פער שקשה להכיל" אמרה רותם. "המאפייה הייתה הדבר היחיד שיכולנו להמשיך לעשות כשלא הייתה לנו שום שליטה על מה שקורה לשגב. דרך החיילים שעברו אצלנו כל יום, הזכרנו לעצמנו בשביל מה אנחנו מחזיקים מעמד".

לקשר בין המאפייה לבא״ח נח״ל נוסף גם זיכרון כואב: אורי מויאל ז״ל, נגד בבא״ח נח״ל שנרצח בפיגוע בארומה בבית קמה לפני כשנה וחצי, היה חבר קרוב של משפחת כלפון ושל המאפייה.

"העמידה כאן מולכם בחנוכה מזכירה לי שהחופש שלי לא מובן מאליו" אמר שגב ללוחמים. "היו ימים בשבי שבהם הגוף נאבק על אוכל והנפש נאבקה לשרוד. בתוך החושך חיפשתי נקודות אור קטנות – לא ניסים גדולים, אלא משהו להיאחז בו. הידיעה שיש חיילים שממשיכים לפעול בחוץ עזרה לי להחזיק מעמד. לעמוד כאן עכשיו, בחג של אור קטן שמתעקש להישאר, סוגר עבורי מעגל שלא חשבתי שאזכה להגיע אליו".

מג״ד בא״ח נח״ל, סא״ל דותן מלול, אמר בסיכום הפגישה כי "לראות את שגב, אחרי מה שעבר, עומד עם הלוחמים ומחבק אותם בחנוכה, זה רגע עוצמתי. זה נתן לכולנו כוח, אמונה והזכיר למה אנחנו כאן ועבור מה נלחמנו בשנתיים האחרונות".