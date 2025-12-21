אמן אשליות אורי גלר, טוען כי בקרוב חייזרים ינחתו בכדור הארץ, ואומר כי כבר כיום יש חייזרים שחיים בינינו: "דונלד טראמפ ובנימין נתניהו יודעים את זה"

אמן אשליות אורי גלר, טוען כי בקרוב חייזרים ינחתו בכדור הארץ, ואומר כי כבר כיום יש חייזרים שחיים בינינו: "אני כמעט בטוח שהדבר הזה עומד לקרות", אמר גלר בראחון לערוץ i24NEWS.

גלר המשיך ואמר: "בואי לא נשכח שחייזרים זה לא דבר חדש". גלר סיפר כי לפני 50 שנה לקחו אותו לבניין בטון בבניין נאס"א, הורידו אותו מתחת לאדמה ושם הוא ראה "גופות של חייזרים שוכבים בטיובות שקופות כשהם קפואים, חלקם היו פצועים. זה אומר שעל כדור הארץ קרס עב"מ או צלחת מעופפת והוציאו גופות של חייזרים.

אורי גלר: "חייזרים נמצאים בינינו בכדור הארץ, טראמפ ונתניהו יודעים את זה" | @SivanSisay pic.twitter.com/Isbb7D3IFO — i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 21, 2025

גלר התעקש: "לא רק אני אומר את זה. גם אסטרונאוטים שהיו על הירח אומרים שהם ראו דברים דומים. אז כן, חייזרים כבר היו על כדור הארץ".

בסוף דבריו אמר גלר: "החייזרים נראים כמו שאנחנו רגילים לראות אותם – עם עיניים גדולות. יש כמה סוגים ומינים שמבקרים אותנו בכדור הארץ ואני אומר לך את זה; הם חיים בינינו. דונלד טראמפ ואפילו בנימין נתניהו יודעים את זה".