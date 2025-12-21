אחרי הודעת הרבנות הראשית לישראל על החזרת מבחני ההסמכה, הרבנות מתכננת מסלול "עוקף בג"ץ" שימנע מנשים לקבל הסמכה

אחרי הודעת הרבנות הראשית לישראל על החזרת מבחני ההסמכה, הרבנות מתכננת מסלול "עוקף בג"ץ" שימנע מנשים לקבל הסמכה. בישראל היום פרסמו היום (ראשון) כיצד התבצע המסלול.

אחרי פסיקת בג"ץ כי הרבנות מחויבת על פי חוק לאפשר לנשים לקבל הסמכה לרבנות, הרבנות הקפיאה את המבחנים ומנעה מגברים רבים להיבחן, ובכך שיבשה תוכניות לימוד לרבים.

כעת על פי הפרסום הוקמה ועדה בראשות הרב הראשי הרב קלמן בר שתדאג לקיים את פסיקת בג״ץ לפתיחתם אך לקבוע קריטריונים שימנעו בפועל מנשים להיבחן.

בין רעיונות הועדה נמצא העלת סף המינימום לרישום למבחנים משלוש שנות לימוד בישיבה, לארבע או חמש שנות לימוד. המטרה היא להקשות על נשים הלומדות במכונים תורניים ולא במסגרת כולל מסורתית. בפועל הדבר יקשה על תלמידי הסדר רבים שיוכלו להתחיל להיבחן רק אחרי סיום המסלול.

בנוסף יש הצעה להוסיף מבחן נוסף בתחום שנשים בדרך כלל אינן עוסקות בו. לסיום גם אחרי מעבר המבחנים תתקיים וועדה שתחליט על ההסמכה, דבר שיתן להן את הכוח לפסול כל אישה באופן פרטני. כזכור אמש הודיעה על רבנות על פתיחת ההרשמה למבחנים שיערכו בניסן למבחני דיינות, רבנות צבאית משגיחים ושוחטים. המסלולים השנויים במחלוקת.