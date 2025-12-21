לאחר שדווח כי איראן מייצרת אלפי טילים בליסטיים חדשים, ח"כ צביקה פוגל מתייחס לאיום האיראני ואומר: "תמיד כדאי להכין את הממ"דים"
ח"כ תא"ל (מיל’) צביקה פוגל, התייחס היום (ראשון) בראיון ברדיו צפון לאיום האיראני והדיווחים לפיהם היא מייצרת אלפי טילים בליסטיים חדשים.בפתח דבריו הוא נשאל האם יש להכין את הממ"דים, והשיב: "עדיף שהממ"ד יהיה מוכן. אנחנו חיים בקונספציה שפעולה אחת מוצלחת מייצרת הרתעה. ההרתעה היא תוצר תודעתי – מצב שבו האויב אומר לעצמו שהמחיר ששילם גבוה מדי. זה לא קרה. האיראנים לא חושבים כך, ובראשם עומדת השמדת מדינת ישראל".עוד הוא הוסיף: "אני לא יודע מה מצב הגרעין, אבל טוב שראש הממשלה נוסע לארצות הברית לתאם עם טראמפ פעולה נוספת. מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם טילים ארוכי טווח בכמות ובאיכות שאיראן מייצרת – זה איום קיומי".בהמשך הזהיר פוגל מאיום הטילים: "גם פחות מ־12 אלף טילים זה איום קיומי. אין לנו הצלחה של 100% מול איום כזה. גילינו שהגנה היא לא המקום שבו אנחנו מצטיינים – בהתקפה אנחנו משיגים את התוצאות הטובות ביותר לביטחון אזרחי ישראל".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים