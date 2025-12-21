לאחר שדווח כי איראן מייצרת אלפי טילים בליסטיים חדשים, ח"כ צביקה פוגל מתייחס לאיום האיראני ואומר: "תמיד כדאי להכין את הממ"דים"

ח"כ תא"ל (מיל’) צביקה פוגל, התייחס היום (ראשון) בראיון ברדיו צפון ל איום האיראני והדיווחים לפיהם היא מייצרת אלפי טילים בליסטיים חדשים.

בפתח דבריו הוא נשאל האם יש להכין את הממ"דים, והשיב: "עדיף שהממ"ד יהיה מוכן. אנחנו חיים בקונספציה שפעולה אחת מוצלחת מייצרת הרתעה. ההרתעה היא תוצר תודעתי – מצב שבו האויב אומר לעצמו שהמחיר ששילם גבוה מדי. זה לא קרה. האיראנים לא חושבים כך, ובראשם עומדת השמדת מדינת ישראל".