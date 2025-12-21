הצי האמריקאי פרסם תיעוד חריג מהשתלטות צבאית על מיכלית נפט שהייתה נתונה לסנקציות, לאחר שהועמסה לאחרונה בנפט מול חופיה של ונצואלה. מדובר בפעולה ימית מורכבת, שבוצעה בלב ים כחלק מאכיפת משטר הסנקציות האמריקאי.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
על פי הרשויות בארצות הברית, המיכלית שנתפסה היא כלי שיט הנושא דגל פנמה בשם M/T Centuries. כלי השיט הועמס בנפט גולמי בנמלי ונצואלה, בניגוד לאיסורים ולסנקציות שהטילה וושינגטון על סחר נפט עם משטרו של ניקולס מאדורו.
בסרטון שפרסם הצי נראים לוחמים אמריקאים משתלטים על המיכלית תוך שימוש באמצעים ימיים ואוויריים, לרבות סירות מהירות וכוחות מיוחדים. על פי הדיווח, ההשתלטות בוצעה ללא נפגעים, והצוות שעל הסיפון נלקח לחקירה.
במערכת הביטחון האמריקאית ציינו כי מדובר בפעולת אכיפה ממוקדת, שנועדה להעביר מסר ברור לחברות ספנות, סוחרים ומדינות שלישיות: ארצות הברית מתכוונת לאכוף בפועל את הסנקציות, גם מחוץ למים הטריטוריאליים שלה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים