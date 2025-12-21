הציד הבלתי חוקי: תושבי שכם נעצרו בזמן שצדו את הציפור המוגנת חוחית בעמק המעיינות בצפון הארץ, כתב אישום הוגש נגדם

כתב אישום הוגש הבוקר (ראשון) נגד שני תושבי שכם שנעצרו בעמק המעיינות בצפון הארץ לאחר שביצעו צייד בלתי חוקי של חוחיות.

האירוע התרחש ביום רביעי האחרון. פקחי רשות הטבע והגנים קיימו סיור באזור עמק המעיינות. במהלך הסיור תפסו הפקחים שני ציידים לא חוקיים על חם, מבצעים ציד חוחיות באמצעות רשת קופצת. לאחר שהשניים נעצרו הם הציגו עצמם כתושבי יו"ש.

עוד באותו נושא נתפסו על חם: רועה צאן מבית ענות סיכל ציד ציפורי שיר.

הפקחים הזמינו שוטרים שזיהו את הצידיים כתושבי שכם בני 34 ו-35 ועצרו אותם לחקירה בתחנת המשטרה. הבוקר כאמור לאחר סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות טבריה כתב אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים בעבירות של כניסה לישראל שלא כדין וציד בלתי חוקי.

נתן באינוסוביץ, ממונה פיקוח ואכיפה במחוז צפון של רשות הטבע והגנים: ."רשת קופצת היא אמצעי שמצריך זמן וניסיון, זה ברור כי הצמד מרבים לבצע ציד לא חוקי באזורנו, לכן החשיבות לעצור את מעשיהם גדולה. אלו חשודים שמוכרים לנו מהעבר בתחום עבירות הציד. היות והם לא תושבי ישראל, יש קושי להשלים פעולות אכיפה כלפיהם. בעזרת משטרת ישראל, אנחנו מצליחים להשלים את פעולות אכיפה לפני שהעבריינים נשלחים חזרה אל מחוץ לגבולות המדינה".

ברשות הטבע והגנים מוסיפים כי החוחית היא חיית בר מוגנת והחוק אוסר לצוד אותה, לסחור בה או להחזיקה. בזכות שירתה הייחודית, היקף תופעת הציד שלה חוצה מגזרים והסחר בה נרחב. פקחי רשות הטבע והגנים בכל הארץ, פועלים לאתר חוחיות בשבייה ואנשים המחזיקים חוחיות בבתיהם שלא כחוק או מבצעים בהם ציד לא חוקי. מבצעי האכיפה והלכידה נעשים לעיתים קרובות בשיתוף שוטרי משטרת ישראל וגורמי אכיפה אחרים.