הפרויקט, בהשקעה של כ־35 מיליון שקלים, כולל סלילת קטע כביש חדש, הקמת צמתים מרומזרים ותשתיות נלוות, וצפוי לשפר את הרצף התחבורתי ולהפחית עומסים עם השלמתו בשנת 2027

משרד התחבורה, באמצעות חברת נתיבי ישראל, מקדם פרויקט תשתיתי לחיבור מסוף התחבורה הציבורית החדש המוקם באור יהודה לכביש 412. החיבור נועד לאפשר רצף תחבורתי מלא ובטוח בין המסוף לבין רשת הדרכים הארצית, ולשפר את זרימת התנועה והנגישות באזור.

המסוף, הכולל חניית תפעול ל־75 אוטובוסים, נמצא בביצוע וצפוי להסתיים בסוף הרבעון הראשון של 2026. לאחר השלמתו וקבלת התקציב, צפויה נתיבי ישראל להתחיל בעבודות החיבור לכביש 412 במהלך מאי 2026. משך הביצוע המתוכנן הוא עד מרץ 2027.

הפרויקט כולל הקמת שני צמתים מרומזרים, האחד כיציאה מהמסוף לכביש 4612, והשני על כביש 412 במרחק של כ־300 מטרים מהכניסה למסוף. בנוסף תתבצע סלילה של קטע כביש חדש דו־מסלולי דו־נתיבי באורך של כ־50 מטרים, הקמת מדרכות ושבילי אופניים, הסדרת תאורה, ניקוז ותעלות מים. כמו כן יבוצעו עבודות תשתית באזור חקלאי, כולל הכשרת הקרקע והקמת כביש שיתאים לעומסים התחבורתיים העתידיים. עלות הפרויקט מוערכת בכ־35 מיליון שקלים.

עוד באותו נושא הודעה לנהגים: כביש מרכזי בגוש דן יסגר למשך חודש וחצי 16:57 | חדשות סרוגים 14 3 😢

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא״ל במיל׳ מירי רגב, מסרה כי חיבור המסוף לרשת הכבישים הארצית הוא מהלך תשתיתי שנועד להבטיח תחבורה ציבורית נגישה, בטוחה ורציפה, לשפר את זרימת התנועה ולחזק את הקישוריות בין אמצעי התחבורה באזור.

מנכ״ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן, ציין כי מדובר בפרויקט הנדסי ותפעולי שמסדיר חיבור בין מסוף תחבורה מרכזי לרשת הדרכים, כולל שילוב תשתיות להולכי רגל ולרוכבי אופניים, במטרה להפחית עומסים ולשפר את רמת השירות והבטיחות.

מנכ״ל נתיבי ישראל, ניסים פרץ, הוסיף כי החיבור לכביש 412 צפוי לשפר את זרימת התנועה ולהפחית נקודות חיכוך, וכי החברה והמשרד ימשיכו לקדם תשתיות תחבורה לחיזוק הבטיחות והנגישות עבור משתמשי הדרך.