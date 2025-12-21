המשטרה עצרה קטין יהודי שעלה להר הבית בטענה כי הפר צו הרחקה מהמקום, בדיון בבית המשפט נחשף כי מעולם לא צו והוא שוחרר לביתו

קטין נעצר בסוף השבוע האחרון בטענת שעלה להר הבית למרות שיש נגדו צו הרחקה מהמקום. בדיון בבית המשפט חשף הבוקר (ראשון) ארגון חוננו כי הצו לא הגיע מעולם לידי הקטין. בתגובה לחשיפה בית המשפט הורה לשחררו. עו"ד דניאל שמשילשווילי מחוננו: "מצופה כי המשטרה תפיק את הלקחים מהחלטת בית המשפט המפורטת שקובעת הלכה למעשה כי פעלה בניגוד לחוק"

עו"ד דניאל טען בדיון כי הצו אותו הוציאה המשטרה נגד הקטין לא נמסר לו מעולם ואף הוא כעורף דינו לא קיבל הודעה על הצו כלל. בעקבות כך, הורה בית המשפט לשחרר את הקטין ללא תנאים מהמעצר.

דבריו המלאים של עו"ד שמשילשווילי : "מדובר במקרה נוסף בו בית המשפט מקבל טענתו כי אין עילת מעצר ודוחה בקשת המשטרה להטיל תנאים מגבילים על קטין נעדר עבר פלילי, שכל חטאו היה רצונו להתפלל בהר הבית. מאחר שאין המדובר במקרה היחיד החודש, מצופה כי המשטרה תפיק את הלקחים מהחלטת בית המשפט המפורטת שקובעת הלכה למעשה כי פעלה בניגוד לחוק ותתמקד ברדיפה של מי שמבקשים לפגוע במתפללים היהודים כפי שמצופה ממנה".