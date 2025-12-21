היום בזאת חנוכה, יש סגולה מופלאה "סגולת הפתק בחנוכיה". אז מהי בדיוק ואיך עושים אותה? הנה כל מה שאתה צריכים לדעת

"סגולת הפתק בחנוכיה" – נדמה שאין איש שלא שמע עליה. אבל מה בדיוק זה אומר ואיך עושים אותה נכון? הנה כל הפרטים.

על פי המנהג, ב'זאת חנוכה' לאחר הדלקת הנר השמיני, יש זמן של עת רצון מיוחד, ולכן לוקחים פתק כותבים בו בקשה מיוחדת ומטמינים אותו בתוך החנוכיה – עד לחנוכה הבא.

קודם הטמנת הפתק ולאחר הדלקת הנר, יושבים ומביטים בנרות, ומול החנוכיה כותבים על פתק את הכותרת "מן המיצר קראתי י-ה, ענני במרחב י-ה". מתחת לכותרת כותבים את הבקשה המיוחדת שיש לנו לקראת השנה הקרובה.

מיד לאחר שנרות חנוכה כבים מאליהם, לוקחים את הפתק עם הבקשות ופשוט מטמינים בתוך החנוכייה, שם הם נשארים עד לחנוכה הבא.

בנר ראשון של חנוכה בשנה הבאה, פותחים את הפתקים ומגלים האם הבקשה התקבלה. אלפי אנשים משתפים מידי שנה כיצד הסגולה עזרה להם, אם זה בפרי בטן, זיווג, פרנסה, בריאות ועוד.