בית המשפט המחוזי בחיפה אישר תביעה ייצוגית של מילוני שקלים בשם אוהדי מכבי חיפה נגד בני סכנין על ביטול משחק האליפות ב-2022

אירוע תקדימי התרחש הבוקר (ראשון) בבית המשפט המחוזי בחיפה. אושרה תביעה ייצוגית של מילוני שקלים בשם אוהדי מכבי חיפה נגד בני סכנין על ביטול משחק האליפות ב-2022. כך על פי הפרסום בערוץ הספורט.

לפני שלוש שנים מכבי חיפה הייתה אמורה לחגוג אליפות במשחק נגד בני סכנין שהיה אמור להתרחש בפתח תקווה בגלל עונש שקיבלה הקבוצה מהצפון. זמן קצר לפני המשחק, המשחק בוטל בגלל שבני סכנין לא העמידו מספיק מאבטחים. כ-8,000 אוהדים שנסעו למשחק נאלצו לחזור לביתם.

עוד באותו נושא קפוא בחוץ, לוהט על הדשא: שישה כרטיסים אדומים, פוליגרף ומשטרה 13:32 | שמחה רז 0 0 😀 👏

היום אושרה התביעה שהוגשה בידי עורך הדין אלי שמעון ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני – עורכי דין. על פי התביעה נגרם לכל אוהד נזק של כ-1,000 ש״ח בגלל בזבוז זמן, חניה, אבדן שעות עבודה ומפח נפש. אישור הבקשה לא אומר שהתביע התקבלה אלא שבית המשפט השתכנע שיש עילה לתביעה, שיש נזק ושיש סיכוי לקבלת לפחות חלק מהתביעה. השלב הבא הוא ניהול ההליך והוכחת הנזק.

מעו״ד אלי שמעון נמסר כי ״מדובר בפסיקה תקדימית שדנה במקרה שבו בוטל משחק כדורגל כתוצאה מרשלנות הקבוצה המארחת, באופן שגרם נזק לציבור האוהדים. הפסיקה של בית המשפט הינה בסיס להגנה על זכויות אוהדים במשחקי כדורגל ובאירועי ספורט דומים".