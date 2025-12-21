שלושה חשודים תושבי אום אל פאחם נעצרו ברכב בחיפה. ברשותם נמצא אקדח בלתי חוקי, חמוש ומוכן לשימוש ותחמושת נוספת. בית המשפט האריך את מעצרם עד למחר (שני).
האירוע התרחש במהלך פעילות של המשטרה בעיר. השוטרים ראו רכב חשוד. הם סימנו לנהג לעצור. בחיפוש שנערך ברכבו, חשפו השוטרים אקדח, אקדח בלתי חוקי, מחסנית מלאה בכדורים ותחמושת נוספת. כחלק מהיערכות לירי מיידי על פי החשד.
החשודים, תושבי אום אל-פחם, נעצרו ונכלאו. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של החשודים עד ליום שני, 22.12.25.
מהמשטרה נמסר: "מאבק המשטרה בתפיסת אמצעי לחימה בלתי חוקיים נמשך בגזרת מחוז חוף. במסגרת פעילות מבצעית שביצעו שוטרי תחנת חיפה בתחום סיכול פשיעה, תפיסת נשקים ואמצעי לחימה הזולגים לידי גורמים עברייניים, פעלו הכוחות לאיתור נשקים ולסיכול עבירות אלו".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
דן
מעל 200 נרצחים - שברנו שיא השנה - ואתם מתגאים על זה שתפסתם 3במקרה ??! משטרת בן גביר מאפשרת לארגוני פשיעה ערבים לשלוט ברחובותינו12:49 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
מעל 200 נרצחים - שברנו שיא השנה - ואתם מתגאים על זה שתפסתם 3במקרה ??! משטרת בן גביר מאפשרת לארגוני פשיעה ערבים לשלוט ברחובותינו12:49 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר