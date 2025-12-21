כתב אישום חמור הוגש נגד אחיו של הזמר אושר כהן, שתקף באלימות רבה את בת זוגו וגרר אותה משערות ראשה: "אני ארצח אותך"

כתב אישום חמור הוגש הבוקר (ראשון) נגד מאור זוהר בן ה-32, אחיו של הזמר אושר כהן, המואשם כי תקף באלימות את בת זוגו ואת עובדי מסעדת ז'נז'ריה בירושלים – שניסו לגונן ולהרחיקו ממנה.

מהמשטרה נמסר: כשבוע ימים לאחר שנעצר על ידי שוטרי תחנת לב הבירה ממרחב ציון ויס"מ מחוז ירושלים שהוזעקו למקום, הגישה יחידת התביעות ממחוז ירושלים את כתב האישום נגד תושב הצפון בשנות ה-30 לחייו, אישום בגין עבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממש, איומים, תקיפה סתם- בן זוג ותקיפה הגורמת חבלה של ממש- בן זוג.

בתאריך 12.12 מעט לפני השעה 03 לפנות בוקר, התקבל דיווח למוקד המשטרה במחוז ירושלים על מקרה אלימות ברחוב רמב"ן בעיר, במהלכו על פי הדיווח, גבר הרביץ לבת זוגו. שוטרים שהגיעו חיש למקום, הבחינו בהמולה ובאדם חבול בראשו, זאת לצד הנאשם עליו העידו הנוכחים כי הוא התוקף.

מתחקור ועדויות ראשוניות במקום יחד עם ממצאי החקירה שהתנהלה בתחנת לב הבירה עלה, כי הנאשם שהה במקום יחד עם בת זוגו ובמהלך הלילה, זמן קצר קודם למעצרו, כשהוא כפי הנראה בהשפעת אלכוהול, תקף אותה באלימות בחניה הסמוכה ובחדר מדרגות מסעדה, שלא לעיני חבריהם ששהו שם.

כך על פי עובדות כתב האישום, בשעה 02:10 לערך נתגלע ויכוח בין הנאשם לבת זוגו, ועל רקע כך, עת יצאו יחדיו אל החניה הסמוכה, הכה הנאשם במכות אגרוף לראשה וכתוצאה מכך, נגרמו לה חבלות בדמות נפיחות בראשה ובעיניה. לאחר מכן, נכנס הנאשם למקום כשבת זוגו בעקבותיו, ואז משך הנאשם בשערות ראשה וגרר אותה בכח לחדר המדרגות תוך שאוחז בשערה.

בהמשך, עת שהו השניים בחדר המדרגות, אמר הנאשם לבת זוגו- "בואי לפה יא בת שרמוטה, אני ארצח אותך אני אפתח לך את הפנים", ואף הוסיף- "אני אפרק לך את הצורה אני אזן אותך".

אחד העובדים שהבחין במאורעות חדר המדרגות, דיווח על כך למנהלו שניגש מיד לכיוון והבחין בנאשם יוצא מחדר המדרגות ובקורבן שטענה בפניו בין היתר- 'הוא פוצץ אותי' ו-'הוא שבר לי את הפנים', והמשיכה לכיוון רכבה. על מנת לסייע לה, הלך המנהל אחרי הקורבן לרכב ושם ניסה להרגיעה, תוך שהבחין בחבלות על פניה.

בחלוף זמן קצר, הגיע הנאשם גם כן לרכב והחל תוקף באלימות תוך בעיטות לגופו ומהלומות אגרופים לראשו של אותו מנהל, וגרם לו חבלות שהצריכו טיפול רפואי. כלפי אחד העובדים שאחז בנאשם במטרה לחדול את המשך מעשיו האלימים, הטיח הנאשם- "אתה בן אדם מת", השתחרר מאחיזתו, ניגש פעם נוספת לרכב ותקף את בת זוגו שוב תוך שירק לעברה והלם באגרופים לראשה.

במסגרת חקירתו, וימי מעצרו שהוארכו בבית המשפט השלום והמחוזי בירושלים, גבו חוקרי המשטרה עדויות ואספו ממצאים רבים שחיזקו את החשדות כלפיו. בתוך כך, תיעוד מצלמות האבטחה בהן נצפה הנאשם נוקט אלימות שאינה משתמעת לשתי פנים כלפי בת זוגו ובהמשך, כלפי העובד.

לאחר שממצאי החקירה וחומריה גובשו דיו לכדי תשתית ראייתית, הגישה הבוקר, כאמור, יחידת התביעות המשטרתית את כתב האישום נגד הנאשם לבית המשפט.

נמשיך לפעול ולחקור כל מקרה אלימות, וכזה המתרחש כלפי בני או בנות זוג וכלפי בני משפחה ואוכלוסיות מוחלשות בפרט, באופן מקצועי ונחוש במטרה להגיע לחקר האמת, גיבוש ראייתי למעשים אלו ומיצוי הדין עם מעורבים בכך.