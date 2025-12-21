ארה״ב מגבירה היערכות צבאית מול ונצואלה: מטוסי F-35 חמקניים נפרסו בבסיס רוזוולט רודס בפוארטו ריקו, במהלך חריג המעורר הערכות להכנות מתקדמות לפעולה צבאית נגד שלטון מאדורו.

נראה כי ארצות הברית משלימה הכנות אחרונות ביותר לפתיחת פעולה צבאית כל שהיא כנגד שלטון מאדורו בוונצואלה. תיעוד של בסיס בדרום אמריקה שהיה לא פעיל עד לאחרונה, ובו פעילות חריגה של מטוסי F-35, שהוצבו שם בשבועות האחרונים.

על פי מקורות ביטחוניים ודיווחים ברשתות החברתיות, מדובר בפריסה שאינה שגרתית לאזור, ומעוררת הערכות כי וושינגטון מבקשת להציב יכולת תקיפה מתקדמת, מהירה וחמקנית בטווח קרוב יחסית לוונצואלה. עצם הבחירה במטוסי F-35, הנחשבים לחוד החנית של חיל האוויר האמריקאי, נתפסת כצעד המעביר מסר ברור של הרתעה – ואולי מעבר לכך.

הופעת המטוסים מגיעה על רקע החרפת המתיחות בין וושינגטון לקראקס, הכוללת סנקציות כלכליות, תפיסות של מכליות נפט, והאשמות הדדיות בדבר הפרת החוק הבינלאומי.