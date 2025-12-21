הכתב הצבאי יוסי יהושוע, התייחס לדיווחים לפיהם איראן מתחמשת ומייצרת אלפי טילים בליסטיים, וטען: "אנחנו נהיה בסבב אחרי סבב"

יוסי יהושוע, כתב ופרשן צבאי, התייחס היום (ראשון) ב-103fm להתחמשות האיראנית והדיווחים כי היא מייצרת אלפי טילים בליסטיים חדשים.

בדבריו הוא אמר: "הם הבינו שהאיום המשמעותי הוא הטילים הבליסטיים ולכן בחרו בתוכנית הצטיידות משמעותית. די ברור שאנחנו נהיה בסבב אחרי סבב , זה לעניות דעתי. קצב ההצטיידות שלהם בטילים גבוה מקצב הצטיידות שלנו במערכות ההגנה".

נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתכנן לדון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במפגשם הקרוב, על האפשרות לצאת לתקיפה נוספת באיראן.