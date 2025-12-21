על פי הדיווחים, המנהרה חיברה בין עיראק לסוריה, נבנתה בידי גורמים איראניים ומיליציות פרו-איראניות, ושימשה להעברת נשק ותחמושת כבדה שישמש כנגד ישראל

כוחות ביטחון סוריים מקומיים חשפו מנהרה סמוך לגבול בין עיראק ל־סוריה, באזור אל-בוקמאל שבמזרח המדינה. כך דווח בכלי תקשורת אזוריים, שציינו כי המנהרה מיוחסת לגורמים איראניים ולמיליציות פרו-איראניות הפועלות באזור.

לפי דיווח של אתר החדשות העיראקי Shafaq News, המנהרה התגלתה ממזרח ל־דיר א-זור, סמוך לעיר הגבול אל-בוקמאל. על פי הדיווח, תושבים מקומיים וכלי תקשורת אזוריים טענו כי המנהרה נבנתה והופעלה בידי כוחות איראניים או מיליציות הנתמכות על ידם.

עוד באותו נושא השר לשעבר מזהיר: זה פצצת אטום על ישראל 09:06 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בדיווח נטען כי המנהרה שימשה להברחת נשק, תחמושת כבדה וסחורות נוספות בין עיראק לסוריה, וכי היא משתרעת לאורך של כ־500 מטרים לתוך שטח סוריה. עוד צוין כי בעת חשיפתה נשמרה המנהרה על ידי כלי רכב לא מזוהים. עד כה לא נמסרה התייחסות רשמית מצד הרשויות בסוריה או בעיראק באשר לבעלות על המנהרה או לשימוש שנעשה בה.

דיווחים נוספים מכלי תקשורת אזוריים סוריים ומחשבונות ניטור חזרו על חלק מהפרטים, ותיארו תשתיות תת-קרקעיות נוספות באזור הגבול. עם זאת, הדיווחים הללו מתבססים על מקורות מקומיים ולא אומתו באופן עצמאי על ידי סוכנויות חדשות בינלאומיות מרכזיות.

במקביל, חוקרי קוד פתוח ואנליסטים ברשתות החברתיות הצביעו על מתקן תת-קרקעי נוסף, המתואר כמערת אחסון גדולה, הממוקמת כ־8 קילומטרים מזרחית לאל-בוקמאל, סמוך לגבול העיראקי. לטענתם, המתקן נחפר סביב שנת 2020 בידי מיליציות הנתמכות בידי איראן, לאחר תקיפות אוויריות חוזרות על מתקנים עיליים באזור. הטענות מבוססות על ניתוח צילומי לוויין ודיווחים קודמים, אך לא קיבלו אישור רשמי.

תיעוד שהופץ ברשת על ידי גורמי אופוזיציה סוריים, ובו חומרים המיוחסים לאזור סביב בסיס אימאם עלי, נראה כמציג רשת מנהרות תת-קרקעיות רחבה, שלפי הנטען מסוגלת לאפשר מעבר כלי רכב. אמינות התיעוד ומועד הקמת המנהרות לא אומתו.