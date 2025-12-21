לאחר שהאקרים איראנים פרצו למכשיר הטלפון שלו ופרסמו מאות אלפי הודעות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לכך.
בדבריו הוא אמר: "הייתי באמצע טיול בהרי תמנע בדרום עם בני הקטן דוד כשקיבלתי את העדכון על פריצה לחשבון הטלגרם שלי. זה לא הדבר הכי כיף בעולם כשגורמים עוינים נכנסים להתכתבויות שלכם. דמיינו רגע שזה קורה לכם.
יש לא מעט גורמים שלא רוצים לראות אותי שוב ראש הממשלה של ישראל. אם מישהו מהם חושב שזה ירתיע אותי, הוא טועה בגדול. להיפך. ידעתי שיהיה לא קל, אני יודע שעוד נכונים לנו רגעים קשים. הכל בסדר. כי עם כל הכבוד, הכל מתגמד מול הכאב שחווים כל כך הרבה ישראלים שלמענם אני נלחם".
עוד הוא הוסיף: "משפחות שכולות, פצועים בגוף ובנפש, משפחות מילואימניקים שקורסות תחת הנטל והמוני ישראלים טובים. זו הסיבה שבחרתי לחזור וזו הסיבה שתוקפים אותי. ואם קצת קשה, נתגבר. שום דבר לא יבלום את משימת חיי, להביא אחדות ותיקון למדינת ישראל ולכם, לעם האהוב שלי"
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
א
בנט, נו כ ל ושקרן פתולוגי, ששיקר גם הפעם, ואמר שלא היתה פריצה לטלפון שלו וה"הסתמכך, על "מקורות סייבר ובטחוניים רלוונטיים" ובכלל מאר שהטלפון שלו לא בשימוש, כשברשת מסתובבים חומרים...
בנט, נו כ ל ושקרן פתולוגי, ששיקר גם הפעם, ואמר שלא היתה פריצה לטלפון שלו וה"הסתמכך, על "מקורות סייבר ובטחוניים רלוונטיים" ובכלל מאר שהטלפון שלו לא בשימוש, כשברשת מסתובבים חומרים מהפריצה לטלפון שלו!!המשך 11:08 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ל ...א תגובה הזויה
ל- א ..... אתה גיבור אחריי מקלדת? תגובה הזויה תתבייש מה עושה השנאה והקנאה מה אתה כבר יודע? אתה קונה את הלוקשים שמוכרים לכם הביביסטים הוא פי אלף רמות מעל כולם והוא עוד יצליח ובגדול וחפסיק לדבר שטויות חכמולוג מה הפלא? כנראה אתה ביביסט שמשתייך לכת תגובה הזויה12:26 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ל...א
ל ...א גיבור אחריי מקלדת? לפחות תרשום את הכינוי שלך האמיתי תגובה הזויה כמוך מה אתה כבר יודע? כנראה אתה מושפע ומשתייך לכת של ביביסטים מה עושה הקנאה הוא פי אלף רמות מעל כולם והוא עוד יצליח בגדול אין שכל אין דאגות12:29 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תניא בוקסר
צודק. כל כך הרבה כאב מסביב ואנחנו עסוקים עם "מה היה , מה כתב?" יש דברים הרבה יותר חשובים14:14 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
גם בנט מבין שזה כנראה לא אירנים אלא כוחות פוליטיים פנימיים שמסווים את עצמם לאיראן... שששש........ רק לא ועדת חקירה ממלכתית שתטשטש את הפשעים של הקואליציה...12:33 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ימנית אמיתית
אחלה בנט. ראש הממשלה הבא 🇮🇱🇮🇱🇮🇱21:22 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תניא בוקסר
צודק. כל כך הרבה כאב מסביב ואנחנו עסוקים עם "מה היה , מה כתב?" יש דברים הרבה יותר חשובים14:14 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שי
גם בנט מבין שזה כנראה לא אירנים אלא כוחות פוליטיים פנימיים שמסווים את עצמם לאיראן... שששש........ רק לא ועדת חקירה ממלכתית שתטשטש את הפשעים של הקואליציה...12:33 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בנט, נו כ ל ושקרן פתולוגי, ששיקר גם הפעם, ואמר שלא היתה פריצה לטלפון שלו וה"הסתמכך, על "מקורות סייבר ובטחוניים רלוונטיים" ובכלל מאר שהטלפון שלו לא בשימוש, כשברשת מסתובבים חומרים...
בנט, נו כ ל ושקרן פתולוגי, ששיקר גם הפעם, ואמר שלא היתה פריצה לטלפון שלו וה"הסתמכך, על "מקורות סייבר ובטחוניים רלוונטיים" ובכלל מאר שהטלפון שלו לא בשימוש, כשברשת מסתובבים חומרים מהפריצה לטלפון שלו!!המשך 11:08 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ל ...א תגובה הזויה
ל- א ..... אתה גיבור אחריי מקלדת? תגובה הזויה תתבייש מה עושה השנאה והקנאה מה אתה כבר יודע? אתה קונה את הלוקשים שמוכרים לכם הביביסטים הוא פי אלף רמות מעל כולם והוא עוד יצליח ובגדול וחפסיק לדבר שטויות חכמולוג מה הפלא? כנראה אתה ביביסט שמשתייך לכת תגובה הזויה12:26 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ל...א
ל ...א גיבור אחריי מקלדת? לפחות תרשום את הכינוי שלך האמיתי תגובה הזויה כמוך מה אתה כבר יודע? כנראה אתה מושפע ומשתייך לכת של ביביסטים מה עושה הקנאה הוא פי אלף רמות מעל כולם והוא עוד יצליח בגדול אין שכל אין דאגות12:29 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר