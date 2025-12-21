ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לסערה סביבו, לאחר שהאקרים איראנים פרצו למכשיר הטלפון שלו והדליפו מאות אלפי הודעות

בדבריו הוא אמר: "הייתי באמצע טיול בהרי תמנע בדרום עם בני הקטן דוד כשקיבלתי את העדכון על פריצה לחשבון הטלגרם שלי. ‏זה לא הדבר הכי כיף בעולם כשגורמים עוינים נכנסים להתכתבויות שלכם. ‏דמיינו רגע שזה קורה לכם.

‏יש לא מעט גורמים שלא רוצים לראות אותי שוב ראש הממשלה של ישראל. ‏אם מישהו מהם חושב שזה ירתיע אותי, הוא טועה בגדול. להיפך. ‏ידעתי שיהיה לא קל, אני יודע שעוד נכונים לנו רגעים קשים. הכל בסדר. ‏כי עם כל הכבוד, הכל מתגמד מול הכאב שחווים כל כך הרבה ישראלים שלמענם אני נלחם".

עוד הוא הוסיף: "‏משפחות שכולות, פצועים בגוף ובנפש, משפחות מילואימניקים שקורסות תחת הנטל והמוני ישראלים טובים. ‏זו הסיבה שבחרתי לחזור וזו הסיבה שתוקפים אותי. ‏ואם קצת קשה, נתגבר. ‏שום דבר לא יבלום את משימת חיי, להביא אחדות ותיקון למדינת ישראל ולכם, לעם האהוב שלי"