המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) שני חשודים תושבי מזרח ירושלים במעורבות בפיצוץ מטען בתוך מכונית במהלך נסיעה. אחד מיושבי הרכב פונה לבית החולים במצב קשה

האירוע התרחש בסוף השבוע. במוקד המשטרה התקבל כדיווח על תאונת דרכים שגרתית עם רכב שעלה באש,. בחקירה התברר כי מדובר פלילי קשה. שוטרי תחנת שלם שהגיעו לזירה גילו כי מקור האש אינו בתקלה טכנית או בהתנגשות, אלא בפיצוץ עוצמתי של מטען חבלה שהופעל בתוך המכונית בעודו בנסיעה.

הפיצוץ גרם לנזק כבד לרכב ופצע באורח קשה את אחד הנוסעים, שפונה בדחיפות לבית החולים. חבלנים ואנשי מז"פ שנברו בהריסות הרכב אספו ממצאים שהובילו לפתיחת חקירה מהירה תחת תחנת שלם ולוחמי מג"ב.

הבוקר הצליחו החוקרים לשים את ידם על שני חשודים, תושבי מזרח העיר, בחשד למעורבות ישירה בהטמנת המטען או בהפעלתו. השניים הועברו לחקירה, והיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט.