כתב המשטרה ג'וש בריינר, התייחס היום (ראשון) לאירוע המזעזע בבת ים, בו חשוד גבר שקר את אשתו והתאבד. האישה נפטרה אחרי זמן קצר מפצעיה.
בדבריו כתב בריינר: "שוב רצח אישה, הפעם בבת ים. ושוב קשה להאמין כמה הידרדר המצב הביטחון האישי של אנשים במדינה, עד שבתקופת בן גביר הוא הצליח לשבור את השיא השלילי של עצמו. 48 נשים נרצחו בישראל באירועי רצח מתחילת 25', רק לשם השוואה, בשנת 22' נרצחו בכל ישראל 22 נשים. השר הכושל בתולדות המדינה".
בתגובה כתבה מובילת המחאה שקמה ברסלר: "זה פשוט לא מעניין אותו".
יורם
מה מעניין התגובה שלה. היא לא עוסקת בזה10:33 21.12.2025
אודי
ברssלר עדיף שהיא תשתוק, גרמה מספיק נזק לישראל.10:41 21.12.2025
וולף
מי היא בכלל שצריך לשמוע את התובנות שלה על רצח(מזעזע) בבת-ים שתתרכז בפילוג בהסתה ובעידוד סרבנות ואיומים על פירוק צהל זה התחום של המנוולת הזאת10:45 21.12.2025
לשם גבי
מי זה שימכע ברסלר10:43 21.12.2025
מיקי
מי זו בכלל ? אה... נאשמת לפי פרק ז' של חוק העונשין. אז למה היא לא מועמדת לדין על הסתה בעת מלחמה ? אה. היא והרועצ והבריין חברים באותה חונטה....
מי זו בכלל ? אה... נאשמת לפי פרק ז' של חוק העונשין. אז למה היא לא מועמדת לדין על הסתה בעת מלחמה ? אה. היא והרועצ והבריין חברים באותה חונטה. אז לה מותר הכל. כי החונטה היא החוק. לא כנסת ישראל בנבחרת.המשך 10:36 21.12.2025
אזרח
סרוגים, האם אתם יחצנים של שקמה ברסלר ? את מי מעניינים הגיגיה ?10:38 21.12.2025
זה שהיא מגיבה - זכותה
למה האתר מדווח על זה?10:59 21.12.2025
משיח
האם יש עדין מפגרים שמתענינים בדעותיה11:16 21.12.2025
ג׳ורג׳
שקמה ברסלר היא אשה מפלצת לא קיימות הרבה נשים כאלו בעולם איך מעיזים להעסיק מפלצת כזאת במקום יוקרתי כמו מכון וויצמן .11:16 21.12.2025
רועי כהן
הוא רצח את אימו ולא את אשתו11:18 21.12.2025
