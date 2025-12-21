מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום לאירוע המזעזע בבת ים, בו חשוד גבר שרצח את אשתו והתאבד לאחר מכן

כתב המשטרה ג'וש בריינר, התייחס היום (ראשון) לאירוע המזעזע בבת ים, בו חשוד גבר שקר את אשתו והתאבד. האישה נפטרה אחרי זמן קצר מפצעיה.

בדבריו כתב בריינר: "שוב רצח אישה, הפעם בבת ים. ‏ושוב קשה להאמין כמה הידרדר המצב הביטחון האישי של אנשים במדינה, עד שבתקופת בן גביר הוא הצליח לשבור את השיא השלילי של עצמו. 48 נשים נרצחו בישראל באירועי רצח מתחילת 25', ‏רק לשם השוואה, בשנת 22' נרצחו בכל ישראל 22 נשים. ‏השר הכושל בתולדות המדינה".

בתגובה כתבה מובילת המחאה שקמה ברסלר: "זה פשוט לא מעניין אותו".