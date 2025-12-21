התוכנית הישראלית להסדרה בלבנון, הכוללת פירוק חיזבאללה וחלוקת דרום הליטני לאזורי ביטחון, עומדת במוקד לקראת הפגישה הצפויה בין טראמפ לנתניהו, שעל פי הדיווחים עשויה להכריע בין לחץ מדיני להסלמה צבאית

ההכרעה בזירה הלבנונית מתמקדת כעת בפגישה הצפויה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אשר על פי הדיווחים צפויה לקבוע אם יימשך הנתיב המדיני או תישקל אפשרות לפעולה צבאית מול חיזבאללה בלבנון כך פורסם בעיתון איי.אם לבנון

על פי הדיווחים, נתניהו צפוי להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני שלפיו חיזבאללה פועל לשיקום יכולותיו הצבאיות ולבניית תשתיות שנפגעו, ולבקש אור ירוק לפעולה צבאית בלבנון. מנגד, הממשל האמריקני פועל למנוע חידוש של מלחמות ומעדיף להפעיל לחץ מדיני, בין היתר באמצעות מגעים עם הנהגת לבנון ועם יו"ר הפרלמנט נביה ברי. במקביל נמשכים מגעים לקביעת מועד לביקור נשיא לבנון ג'וזף עאון בוושינגטון.

ברקע לכך, ישראל מקדמת, על פי הדיווחים, הצבת תנאים נוקשים להסדרה מול לבנון. תנאים אלו כוללים פירוק מלא של חימוש חיזבאללה ומניעת יכולתו לשקם תשתית צבאית בעתיד. במסגרת ההצעות שהועלו נדונה חלוקה של דרום נהר הליטני לשלושה קווים: הקו הכחול הקיים, קו ביטחוני נוסף המכונה "הקו האדום" שבו מבקשת ישראל נוכחות ביטחונית, וקו שלישי המכונה "קו העניין" או "הקו הירוק", שאמור לשמש אזור חיץ או אזור כלכלי תחת תנאים מיוחדים.

לפי הדיווחים, הקו השלישי עשוי לכלול גם אזורים מאוכלסים, כאשר לבנון מתנה כל הסדר עתידי בהחזרת התושבים לבתיהם ובהפסקת התקיפות.