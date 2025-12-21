הפסקת האש בדרך לקריסה? דיווחים ערבים על שני הרוגים מתקיפה ישראלית ברחוב אלמנצורה בשכונת שג'אעיה במזרח העיר עזה

הפסקת האש בדרך לקריסה? דיווחים ערבים על שני הרוגים הבוקר (ראשון) מתקיפה ישראלית ברחוב אלמנצורה בשכונת שג'אעיה במזרח העיר עזה ברצועה.

אמש פורסם כי במהלך סוף השבוע האחרון אירעו שני אירועים מבצעיים נפרדים בצפון רצועת עזה, במרחב הקו הצהוב, כך נמסר מדובר צה"ל. באירוע הראשון, שאירע ביום שישי במהלך פעילות של כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב, זוהו מספר חשודים במבנים שולטים הממוקמים מערבית לקו. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעבר החשודים. בצה"ל מסרו כי מוכרת טענה על נפגעים במרחב וכי האירוע מתוחקר. עוד נמסר כי צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם.

עוד באותו נושא כוחות צה"ל חיסלו מחבלים שעברו את הקו הצהוב בצפון הרצועה 17:56 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

באירוע נוסף, שהתרחש בשבת כוחות צוות הקרב של חטיבת ירושלים (16), הפועלים בצפון רצועת עזה, זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. בעקבות הזיהוי, חיל האוויר, בהכוונת הכוחות בשטח, חיסל את המחבלים במטרה להסיר את האיום.