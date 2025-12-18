8 מתפרעים חרדים נעצרו בחסימת כבישים בכניסה לעיר אשקלון, במחאה נגד קצין המשטרה הצבאית הראשי, בעקבות מעצר עריק מוקדם יותר היום בירושלים

התפרעויות החרדים. המשטרה עצרה הערב 8 מתפרעים שתקפו שוטרים במסגרת הפגנה בכניסות לעיר אשקלון תוך הפרת הסדר וחסימת התנועה במקום.

אחרי המהומות בצהריים בירושלים, שהתפתחה סביב עריק חרדי שהתעמת עם שוטרי תנועה, ארגן 'הפלג הירושלמי' הפגנה מול ביתו של מפקד המשטרה הצבאית תא

תא"ל יובל יאמין באשקלון.

עשרות מוחים הגיעו הערב באוטובוסים מאורגנים שנבלמו על ידי השוטרים בשני מוקדים בכניסה לעיר אשקלון והחלו להפר את הסדר תוך חסימת נתיבי הנסיעה במקום. המשטרה הורתה להם לפזר את ההפגנה ולאחר מכן החלה בפינוי המתפרעים.

