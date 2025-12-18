מאות חרדים מפגינים כעת בצומת אשקלון במחאה על חוק הגיוס. אחותו של אמיתי גרנות ז"ל, הלל גרנות, פרסמה פוסט נוקב נגדם: "אתם לא חייבים לחיות פה. לא צריך למות, רק תחליטו אם אתם איתנו"

החרדים ממשיכים להפגין נגד חוק הגיוס, והערב (חמישי) הם עושים זאת בצומת אשקלון. יש לא מעט אזרחים שמתוסכלים מהמצב, שמבקשים מהחרדים שיתחלקו בנטל אך לא נראה שהדבר הזה הולך להשתנות בזמן הקרוב.

אחת מהם היא הלל גרנות, אחותו של הלוחם אמיתי גרנות ז"ל, שנפל בקרב בגבול לבנון. גרנות שיתפה פוסט נוקב בפייסבוק שבו סיפרה כיצד הרגישה כשראתה את מחאת החרדים באשקלון: "בד"כ אני אישה מנומסת ורגועה ואני לא צועקת על אף אחד, אבל עכשיו עברנו ליד חרדים שחסמו את הכביש עם שלטים שכתוב עליהם "נמות ולא נתגייס", ולי נשבר כבר, אז הוצאתי את הראש מהחלון וצעקתי עליהם בכל הגרון שלי "אח שלי באמת מת בשבילכם! איך אתם לא מתביישים?!?!?!" (גם קיללתי קצת אבל זה רק בע"פ)".

עוד הוסיפה גרנות וכתבה: "אני לא חושבת שזה יעזור, ולא בטוחה שמישהו שמע אותי, אבל מודה שהגיע לי להוציא קצת עצבים ולהם מגיע הרבה יותר מזה. אתם לא רוצים, אתם לא חייבים לחיות פה. לא צריך למות, רק תחליטו אם אתם איתנו או לא".