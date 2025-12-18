המבצע בצפון השומרון נגד יעדי טרור נמשך. כוחות חטיבת מנשה המשיכו לפעול בג׳נין במסגרת מבצע נרחב שהחל אתמול בלילה (ד'). עם פתיחת המבצע, מסתערבי מג״ב איו״ש בהכוונת שב״כ, פעלו בעיר ועצרו שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג׳יהאד האסלאמי, אשר לקחו בעבר חלק בהתארגנויות טרור במרחב.
בפעילות משלימה של כוחות חטיבת מנשה, לוחמי סיירת צנחנים וכוחות מג״ב, ביצעו שיחות אזהרה ותחקורים לחשודים בפעילות טרור ועצרו מספר חשודים, ובנוסף איתרו והחרימו אמצעי לחימה.
במשטרה אומרים: "מסתערבי מג״ב איו״ש פועלים וימשיכו לפעול כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול הטרור ולשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".
