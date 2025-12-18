השירות המטאורולוגי מעדכן כי הלילה שחלף היה הקר ביותר מאז פברואר, עם טמפרטורות שצנחו מתחת לאפס בצפון הגולן וקרה שהורגשה במישור החוף, בשפלה ובעמקי הצפון והנגב

השירות המטאורולוגי מפרסם הבוקר נתונים המלמדים על לילה קפוא במיוחד שעבר על ישראל. על פי הדיווח, במישור החוף, בעמקים ובנגב היה זה הלילה הקר ביותר שנמדד מאז מערכת "קורל" שפקדה את אזורנו בסוף חודש פברואר האחרון.

המדידות הרשמיות מעלות כי הקור העז הורגש בכל חלקי הארץ. בהרי הצפון והמרכז נמדדו טמפרטורות שהתקרבו לאפס מעלות, בעוד שבעמקי הצפון נמדדו טמפרטורות מינימום של בין מעלה אחת לשלוש מעלות בלבד. גם במישור החוף, בשפלה ובנגב נרשמו נתונים נמוכים במיוחד של שלוש עד חמש מעלות.

בפסגות הצפון נשברו שיאי הקור של החורף הנוכחי. מהודעת השירות המטאורולוגי עולה כי צפון הגולן היה האזור הקר ביותר בארץ: בהר בנטל צנחה הטמפרטורה ל-4.5 מעלות מתחת לאפס, ובמרום גולן נמדדו 2.6 מעלות מתחת לאפס. נתונים אלו מסכמים לילה של קרה משמעותית שהורגשה היטב מהצפון ועד הנגב.