לאחר בדיקות בטיחות ושיקום שבילים, רשות הטבע והגנים פותחת מחדש את שמורת עין גדי, עם מגבלות על חלק מהמסלולים והבריכות בעקבות הסחף

שמורת הטבע עין גדי תיפתח מחדש למבקרים מחר (שישי) לאחר שהייתה סגורה במהלך השבוע האחרון בעקבות השיטפונות שפקדו את האזור. ברשות הטבע והגנים עדכנו כי פתיחת השמורה מתבצעת לאחר בדיקה וסידור של שבילי הטיול, שנמצאו בטוחים להליכה. ברשות מציינים כי בשל המשקעים הרבים, חלק מבריכות השמורה התמלאו סחף וכעת אינן מלאות מים. הכניסה לשמורה תתאפשר לנרשמים מראש בלבד, באמצעות אתר רשות הטבע והגנים.

המסלולים שייפתחו לציבור:

נחל דוד

ניתן לטייל במסלול מקוצר של כ־10 דקות עד למפל הראשון. בשל הסחף, אין מים בבריכה.

שביל צפית וגב חלון

הירידה אפשרית דרך תל גורן בלבד. לא תתאפשר ירידה דרך נחל דוד. גב חלון ללא מים בעקבות הסחף.

מעיין עין גדי ומערת דודים

מסלול למיטיבי לכת, כ־3 שעות הליכה מתל גורן למערת דודים וגב חלון, במסלול קווי. במערת דודים ובריכות הלב אין מים עקב הסחף.



נחל ערוגות

המסלול פתוח לכל אורכו עד סוף מסלול הבריכות העליונות. המסלול המלא עד למפל הנסתר שונה ומיועד למיטיבי לכת. אין מים בבריכת המפל הנסתר ובבריכות העליונות. המסלול האדום הוא מסלול יבש על גדתו הצפונית של הנחל, והמסלול הכחול הוא מסלול רטוב בחלקו העובר בתוך תוואי הנחל. ניתן לטייל במסלול קצר של כ־15 דקות עד לבריכות הראשונות, כאשר ברשות מדגישים כי הבריכות הראשונות עמוקות במיוחד.

בית הכנסת העתיק

פתוח למבקרים.

שעות הפעילות בשמורה הן בין 08:00 ל־16:00. כניסה אחרונה תתאפשר עד השעה 13:30. יש לצאת ממערת דודים עד 14:30 ומהמעיין עד 15:00. הכניסה לנחל ערוגות תתאפשר עד שעתיים וחצי לפני סגירת האתר.

הל שמורת הטבע עין גדי, שוקי דורי, אמר: "הטבע מפתיע אותנו כל פעם מחדש ולאחר כל שטפון חווית הביקור והטיול בשמורה משתנה. העוצמות של המים באירועי הגשם והשיטפונות בשנה האחרונה לימדו אותנו לכבד את הטבע ואת מה שהוא מזמן לנו. אנו עובדים במרץ על שיקומה של השמורה ומקווים בקרוב לפתוח חלקים נוספים בה במהירות ובאחריות, כפי שעשינו לאחר השיטפון הגדול שהתרחש בחודש מאי האחרון. השמורה נמצאת בחורף בשיא יופייה ושווה להגיע".