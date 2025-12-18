איש התקשורת אברי גלעד פרסם טור נוקב בעיתון "ישראל היום", בו הוא מציג תחזית קודרת ומציע פתרון רדיקלי למצב הביטחוני של יהודי התפוצות.
גלעד כותב בפתח דבריו כי "מצב היהודים בעולם לא ישתפר בקרוב" ומסביר כי לשיטתו "כוחות גדולים ואפלים קמו עלינו לכלותינו, ויש להם הרבה כסף והמון חיילים בשטח". הוא מתאר את האיום הגובר מצד מה שהוא מכנה "מיליוני הפולשים מהמזרח התיכון, מפקיסטן, מאפגניסטן, מחראסטן, שלא יודעים לעשות דבר מלבד לטבוח ולנבוח".
לדבריו, אותם גורמים "מוכנים לפעולה בכל רגע, וקבוצות ווטסאפ מכוונות אותם לכל מקום שבו אנחנו חוגגים חג, נקבצים להאזין למוזיקה, מתפללים". גלעד מוסיף ביקורת חריפה על מדינות המערב וטוען כי "השלטונות המקומיים גם הם נגועים ואין מהם ישועה. הם מגיעים רק לאסוף גופות".
נוכח המציאות הזו, מציע גלעד תוכנית פעולה חדשה תחת הכותרת "אז מה עושים?". בטורו הוא קורא להטיל "על המוסד משימה חדשה: להכשיר, לאמן ולחמש את בני ובנות הקהילות היהודיות ברחבי העולם המערבי, שהופך במהירות לעולם הערבי, להגן על עצמם". הוא מציע לנצל את שמו והמוניטין של הארגון הישראלי כדי להקים תנועות נוער שייקראו "צעירי המוסד", קבוצות מבוגרים תחת השם "עמיתי המוסד", ואפילו מסגרת לבני הגיל השלישי שתכונה "מוסד זהב". מטרת המסגרות הללו תהיה ללמד את חברי הקהילה "תגובה מהירה וקטלנית לכל סוג התקפה".
גלעד מפרט כיצד אמורה ההצעה להתבצע בפועל, וכותב כי יש ליצור "גרעינים מוסדיים בכל קהילה והם נוכחים בכל אירוע, בכל התכנסות, עם נשק ברישיון ותורת לחימה שנלמדת בפעילויות קבועות, לכל הגילאים ובכל הרמות". לשיטתו, רק היערכות מבצעית שכזו, המבוססת על יכולת הגנה עצמית חמושה ומאומנת בתוך הקהילות עצמן, תוכל לספק מענה לאיומים האנטישמיים המתגברים ברחבי העולם.
נחום
הוגה דעות ממש...19:47 18.12.2025
Dude
עניי עירך קודמים, אברי. מה עם לחמש את יהודי ישראל ולתת לנו זכות חוקית להגנה עצמית? זה היה עוזר הרבה יותר.19:32 18.12.2025
