משרד האוצר האמריקאי מפעיל לחץ נוסף ומטיל סנקציות על "צי הצללים" האיראני, המייצא נפט ומוצרי נפט איראניים באמצעות שיטות שילוח מטעות

עוד מכה כלכלית לאיראן ולוונצואלה. המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר האמריקאי מפעיל לחץ נוסף על "צי הצללים" האיראני, המייצא נפט ומוצרי נפט איראניים באמצעות שיטות שילוח מטעות.

OFAC מכוון ל-29 כלי שיט של צי הצללים ולחברות הניהול שלהם שמהוות כ-20% מהעברת הנפט של ונצואלה.

למעשה, יש כאן 2 מכות בציפור אחת. גם מכה כלכלית על איראן, אך בנוסף גם מכה לוונצואלה שנמצאת על סף מלחמה מול ארה"ב בגלל הברחות סמים, נשק ונפט. בשבועות האחרונים, נמצאת ארה"ב במוכנות למתקפה במדינה הסוציאליסטית בדרום אמריקה, ובינתיים היא משמידה סירות המבריחות סמים לאזור פלורידה.

"כפי שהנשיא טראמפ אמר שוב ושוב, ארצות הברית לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני," אמר תת-שר האוצר לענייני טרור ומודיעין פיננסי, ג'ון ק. הרלי. "משרד האוצר ימשיך לשלול מהמשטר את הכנסות הנפט המשמשות אותו למימון תוכניות הצבא והנשק שלו".