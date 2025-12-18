אחרי שעורר סערה בעקבות ציוץ בו קרא לירות במפגינים החרדים, חבר הכנסת נאור שירי חוזר בו מדבריו ומחק את הציוץ: "מחקתי כי המדינה שלנו נמצאת על הקצה"

אחרי שעורר סערה בעקבות ציוץ בו קרא לירות במפגינים החרדים, חבר הכנסת נאור שירי חוזר בו מדבריו ומחק את הציוץ.

שירי הסביר: "מחקתי את הציוץ. התמונה שבה במדינת ישראל רוגמים חיילים ושוטרים באבנים זה אירוע שלא נתפס ומשול לאירוע טרור בעיניי. אם אבן הייתה פוגעת בחייל והוא היה נפגע חלילה, בטוח שהשיח היה שונה לחלוטין לגבי גבולות ההפגנה".

"מחקתי כי המדינה שלנו נמצאת על הקצה – וכל פרשנויות שנאת החרדים לא היו מטרת הציוץ", הסביר שירי.

מוקדם יותר שירי התייחס לעימותים בין מפגינים חרדים לשוטרים בירושלים, ואמר כי כל מי שפוגע בשוטר צריך לירות בו.

שירי שיתף את הידיעה על עימות בין החרדים לשוטרים, וכתב: "13 שוטרים פצועים. ניידות הפוכות. אוטובוס של צה"ל נרגם באבנים".

"כל מפגין שזורק אבן על חייל צה"ל צריך לסיים את היום עם כדור בברך. לא פחות", כתב שירי.