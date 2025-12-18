ראש המכינה הקדם צבאית בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, התבטא באופן חריף נגד עלון השבת 'הדור' ואמר כי מדובר בעלון "לא דתי", וזאת בעקבות כתבה שפורסמה בו בשבוע שעבר, בה ניתנה במה לאחד המרואיינים שטען כי יש לאפשר מגורים משותפים בין בני זוג לפני החתונה, כדי שיוכלו לבדוק את ההתאמה ביניהם.
הוא לא עלון דתי
בקבוצת וואטסאפ בה משיב הרב לוינשטיין לשאלות בנושא תרבות ומלחמה, נשאל הרב לוינשטיין: "אשמח לשמוע את דעתו של הרב על עלון שבת שנקרא "הדור".
הרב לוינשטיין השיב בקצרה וכתב: "עלון שמעלה כתבה על מגורים משותפים לפני החתונה, הוא לא עלון דתי".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
דודי
דודי

וואלה, מוצא את עצמי באותו צד של הרב לווינשטיין. כשהוא צודק אז הוא צודק. ה' ירחם להתיר עריות.17:40 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סבא
בתגובה ל: דודי
סבא

בתגובה ל: דודי

רותי לימדו רבותי שזו אחת משלוש דרכים לקידושין17:59 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד כהן
בתגובה ל: סבא
דוד כהן

בתגובה ל: סבא

אז לפי שיטתך אם נפרדים צריכים גט כי זה קידושין.. אי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלימה18:09 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורין
אורין

הצחקתם אותי "עלון השבת הפופולרי" - מה זו הפרסומת הלא סמויה והשקרית הזו?? ולעניין - צודק הרב במאה אחוז. אי אפשר להיות דתי ולהתיר איסור עריות.18:15 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
