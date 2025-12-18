הרב יגאל לוינשטיין יוצא נגד עלון השבת 'הדור' בעקבות כתבה שפורסמה בו בשבת שעברה, בה אחד המרואיינים הציע לאפשר מגורים משותפים של גבר ואישה לפני החתונה כדי לבדוק את ההתאמה ביניהם

ראש המכינה הקדם צבאית בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, התבטא באופן חריף נגד עלון השבת 'הדור' ואמר כי מדובר בעלון "לא דתי", וזאת בעקבות כתבה שפורסמה בו בשבוע שעבר, בה ניתנה במה לאחד המרואיינים שטען כי יש לאפשר מגורים משותפים בין בני זוג לפני החתונה, כדי שיוכלו לבדוק את ההתאמה ביניהם.

הוא לא עלון דתי

בקבוצת וואטסאפ בה משיב הרב לוינשטיין לשאלות בנושא תרבות ומלחמה, נשאל הרב לוינשטיין: "אשמח לשמוע את דעתו של הרב על עלון שבת שנקרא "הדור".

הרב לוינשטיין השיב בקצרה וכתב: "עלון שמעלה כתבה על מגורים משותפים לפני החתונה, הוא לא עלון דתי".