בדיקה חדשה מצטרפת לתהליך היציאה מנתב"ג: נוסעים יידרשו להציג כרטיס עלייה למטוס כבר בשלב הבידוק הראשוני, וייתכנו עיכובים בתקופת ההטמעה

נוסעים היוצאים מישראל דרך נמל התעופה בן גוריון יידרשו מעתה להציג את כרטיס העלייה למטוס (Boarding Pass) כבר בשלבים מוקדמים יותר של תהליך הבידוק – כחלק ממהלך חדש שמובילה רשות שדות התעופה.

מה השתנה?

עד היום, הצגת כרטיס העלייה למטוס נדרשה בעיקר בשלבים מתקדמים של תהליך היציאה מהארץ. כעת, במסגרת יישום מדורג, יידרשו נוסעים להציג את כרטיס הטיסה גם בנקודות שבהן הדבר לא נדרש בעבר – כבר בשלב הבידוק הראשוני בכניסה לטרמינל. המהלך נועד לייעל את תהליך מעבר הנוסעים, לחזק את הבקרה ולשפר את ניהול זרימת הקהל בנמל התעופה.

ייתכנו עיכובים

ברשות שדות התעופה מבהירים כי בשלבי ההטמעה הראשונים ייתכן שתורגש התארכות בזמני ההמתנה, וכי תורים בצמתים מסוימים בטרמינל עשויים להיות ארוכים מהרגיל. מדובר, לדבריהם, בשלב למידה, כאשר השלמת המהלך צפויה במהלך השנה הקרובה.

מחויבות לביטחון ולשירות

ברשות שדות התעופה מדגישים כי מדובר בצעד משמעותי במסגרת התכנית הרב-שנתית לשיפור היעילות והבקרה בתהליך הנוסע היוצא. הרשות משקיעה את כלל המשאבים הנדרשים על מנת לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר, מתוך מחויבות מלאה לביטחון הנוסעים ולמתן שירות איכותי, מקצועי ואמין לציבור.