בשעה שבמזרח התיכון עוד ועוד מדינות מבקשות מארצות הברית להצטייד במטוס החמקן, או כפי שהוא מכונה ה-F35, לסרוגים נודע כי בתמורה לכך ישראל תבקש מארצות הברית שתי טייסות – אחת של מטוסי F35 ואחת של F15. בנוסף, ישראל תבקש לקבל חימושים מדויקים ואיכותיים, והבקשה השלישית תהיה שאלו יהיו בכמויות משמעותיות, כדי לכסות הן על הפערים והן על המציאות המתהווה במזרח התיכון.

גורמי ביטחון אומרים לסרוגים כי עצם העובדה שהקשת הצפונית, המזרחית והדרומית מבקשת להצטייד ב-F35 היא נקודת משמעותית במרחב, כשמדובר הן על טורקיה בצפון, הן על קטאר במזרח, והן על ערב הסעודית בדרום.

קשת איומים זו עלולה להפר את האיזון האסטרטגי של מדינת ישראל במזרח התיכון, ולכן נדרשת לה עוד כמות של מטוסים, עוד טילים איכותיים ומדויקים וכמויות רבות של חימושים מסוגים שונים – בעיקר אלה המכונים שוברי שוויון. זאת כדי לשמר את יתרונה האסטרטגי והאיכותי של מדינת ישראל.