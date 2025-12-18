הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, שיתפה את מה שעבר עליה אחרי הגירושין מהזמר חנן בן ארי: "הרגשתי שהכל זבל, שאני בקרקעית"

בן ארי ציינה כי "כשאת מרגישה שהכל זבל, ןכמה הכל בקרקעית – גיליתי שאני יותר חיה. כלומר כשאני מגיעה לקרקעית ואני מקישה כאן, אני שומעת שיש חלל. אני לא באמת הגעתי לסוף. אחרי הסוף יש עוד אין סוף, יש שם משהו שהוא פשוט לא קשור אליי. זה שמן שהבאתי, שלוש הטיפות האחרונות שנשארו לי".

בן ארי שיתפה כי לא היה זמן אפילו לנוח: "פתאום אני מוצפת, ואני אומרת 'אלוהים, חכה שנייה רגע, אני רוצה להיות במיטה, אני רוצה לנוח'. 'לא, לא, לא. את הולכת לארצות הברית, את הולכת ללונדון, טוסי לשם, לכי לשם, תעשי את זה ואת זה'. ואני אומרת 'שנייה רגע, אולי אפשר להתאבל?', והוא אומר 'חיים שלי', איך אמרו אצלנו בפולין? אני אנוח בקבר".